Logar bo s Pompeom podpisal izjavo o varnosti omrežij 5G

Zunanji ministerbo z ameriškim kolegomprihodnji teden ob njegovem obisku v Ljubljani podpisal skupno izjavo med Slovenijo in ZDA o varnosti omrežij 5G, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu. Namen obiska Pompea je sicer predvsem potrditi in poglobiti tesne prijateljske, zavezniške in partnerske odnose med državama.Prav tako bo obisk Pompea namenjen »utrditvi dvostranskega političnega dialoga na visoki ravni ter krepitvi sodelovanja med državama na gospodarskem in drugih področjih«, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, v katerem so potrdili, da ameriški državni sekretar prihaja na obisk v Slovenijo prihodnji teden.To je v sredo napovedal tudi sam Pompeo, ko je sporočil, da v ponedeljek odhaja na Češko, v Slovenijo, Avstrijo in na Poljsko. Izrazil je prepričanje, da bo šlo za »zelo pomembno in produktivno pot«.Uradno sicer še vedno ni povsem jasno, kateri dan se bo Pompeo mudil v Ljubljani. Neuradno pa se je omenjal četrtek.To bo eden najvišjih predstavnikov ameriške administracije, ki bo obiskal Slovenijo po več kot desetletju. Zadnji visoki ameriški obisk je bila leta 2008 udeležba tedanjega ameriškega predsednikana vrhu EU-ZDA v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Zadnji dvostranski obisk kakšnega ameriškega državnega sekretarja v Sloveniji pa sega v leto 1997, ko je Ljubljano obiskalaLeta 2010 je Slovenijo obiskal tudi tedaj sicer že nekdanji ameriški državni sekretar. Udeležil se je Strateškega foruma Bled.V ospredju Pompeove turneje po štirih evropskih državah, ki jih je označil za velike prijateljice ZDA, naj bi bili predvsem pogovori o varnosti telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije. Čeprav to ni neposredno navedeno, pa naj bi bilo to uperjeno predvsem proti Kitajski in njenemu tehnološkemu velikanu Huaweiu. Tudi na sredini novinarski konferenci je Pompeo takoj po napovedi poti v Evropo nadaljeval predvsem o sporih s Kitajsko in napovedal več ukrepov za zagotavljanje varnosti v kibernetskem prostoru.V tem okviru namerava tako Pompeo tudi s Slovenijo doseči podpis posebne izjave o o varnosti omrežij 5G, kakršno so ZDA že sklenile z več državami, od Poljske in Češke do Romunije, Estonije in Latvije. V osnutku skupne izjave, ki ga je junija pridobila STA, je navedenih več varnostnih pogojev, glede katerih naj bi se državi strinjali, da so nujni za vzpostavitev varnega omrežja 5G.Besedilo med drugim določa, da je treba natančno preveriti ponudnike in njihove dobavitelje. Pri tem je treba med drugim preveriti transparentnost njihovega lastništva, spoštovanje pravic intelektualne lastnine in ali so zavezani zakonodaji, ki zahteva transparentnost korporativnega upravljanja. Državi bi s skupno izjavo prav tako izpostavili nujnost zavedanja o pomenu varnosti omrežij na ravni zveze Nato in EU.Ker bi izjava lahko omejila sodelovanje Huaweia pri vzpostavljanju omrežja 5G v Sloveniji, so v tem kitajskem tehnološkem velikanu slovensko vlado pozvali na pogovore o varnostnih vprašanjih tehnologije 5G, vladi pa so ponudili tudi podpis sporazuma o neprisluškovanju, s katerim bi zagotovili, da ne bo dopustil uporabe svoje tehnologije za nadzor. V vladi se na ta poziv še niso odzvali. Na vprašanje STA, ali se bodo odzvali na ta poziv Huaweia, so iz vladnega urada za komuniciranje odgovorili le, da vlada o tej temi še ni razpravljala.