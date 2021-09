LMŠ potrdila sporazumom o povolilnem sodelovanju

Izvršni odbor in svet stranke LMŠ sta se danes seznanila s sporazumom o povolilnem sodelovanju, potem ko so v torek besedilo sporazuma parafirali predsedniki strank LMŠ, SD, Levica in SAB. Oba organa stranke sta sporazum soglasno potrdila, so sporočili iz LMŠ.



O besedilu sporazuma danes odločata tudi širša klavzura SD ter svet Levice. Svet SAB je to storil že v torek, takoj za tem, ko so voditelji teh štirih opozicijskih strank besedilo sporazuma parafirali. Podpisali pa ga bodo, kot je pričakovati, prihodnji teden.



Vsebine sporazuma opozicijski partnerji sicer še ne razkrivajo, kot so danes sporočili iz LMŠ, bodo podrobnosti predstavljene ob podpisu v prihodnjem tednu. K podpisu dogovora o povolilnem sodelovanju je opozicijske partnerje avgusta pozval prvak LMŠ Marjan Šarec. Predlagal je tri točke: normalizacijo Slovenije, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah.



Predsednica SD Tanja Fajon je zatem napovedala, da bodo te točke še dopolnjevali, načelno pa so se v opoziciji strinjali, da bodo delali pri skupnem dokumentu za dogovor o povolilnem sodelovanju.

