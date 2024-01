Ljudske obveznice so tu: toliko obresti vam bo za vaš denar plačala država

Napovedali smo, da bo država izdala obveznice za državljane ali tako imenovane narodne ali ljudske obveznice. Izdane bodo 1. februarja z ročnostjo treh let, obseg izdaje bo 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka (letno), so danes sporočili z ministrstva za finance.

Za primerjavo: banke za polletni ali leto dni trajajoč depozit ponujajo do največ 3 odstotke.

Vplačale jih bodo lahko polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji: »Kasneje, ko bodo obveznice uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.«

Od tisoč do 100.000 evrov

Minimalni znesek vpisa, ki bo potekal od 1. do 16. februarja, bo 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1000 evrov.

Kje se boste lahko vpisali

Obveznice bodo dostopne na 186 vpisnih mestih po vsej državi (38 poslovalnic NLB, 44 poslovalnic NKBM, 46 poslovalnic Pošte, devet poslovalnic BKS, 46 poslovalnic SKB, tri poslovalnice Ilirike), in sicer prek petih distributerjev, ki sodelujejo z Ministrstvom za finance. Distributerji so NLB, NKBM, BKS, SKB in Ilirika.

Naj dodamo, da za omenjene državne obveznice velja enako kot za depozite: obresti (skupaj z morebitnimi obrestmi iz denarnih depozitov) ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov.