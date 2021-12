Ljudmila Novak zabrusila Janezu Janši: Ne želiš me javno vpletati v svoje predvolilne boje

Nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak že lep čas deluje v Evropskem parlamentu. Svoje mnenje, čeravno ni popolnoma v skladu s tistim, ki ga izraža aktualni predsednik NSi Matej Tonin, redno pojasni na družabnih omrežjih in tudi pred mikrofonom v evropskem hramu demokracije. Zaradi tega jo je predsednik vlade Janez Janša vrgel v isti koš s Tanjo Fajon in z Milanom Brglezom. Včeraj je premier, ki twitter redno izkorišča za komuniciranje, zapisal takole:

»Še nikoli se ni zgodilo, da bi poslanci katerekoli stranke v Evropskem parlamentu na tak način napadli lastno državo v času, ko nosi odgovornost vodenja EU. Celo kolegi iz vrst socialistov in liberalcev sprašujejo, kaj za ene vrste ljudje so Tanja Fajon, Milan Brglez in Ljudmila Novak.«

Novakova pa ni ostala dolžna: »Moje mnenje v Bruslju zoper tvoj način vodenja vlade je bilo izraženo na internem zasedanju skupine Evropske ljudske stranke. Izražati kritiko znotraj lastne politične družine je v okoljih z zrelo demokracijo nekaj povsem običajnega.« Misel je zaključila s povedjo, ki jo nekateri razumejo kot grožnjo: »Ne želiš pa me javno vpletati v svoje predvolilne boje.«

Novakova meni, da so ministri iz vrst NSi in njihove ekipe v času predsedovanja kljub izredno zahtevnim razmeram opravili izjemno dobro delo: »Krščanska demokracija predstavlja v Sloveniji branik pred vse večjimi ekstremizmi. Zadovoljna sem, ker to mnenje vse bolj prevladuje tudi v Bruslju.«