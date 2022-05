Ljudmila Novak z objavo dvignila prah, odzivi se vrstijo. Poglejte, kaj je zapisala

»Nekoč sem dejala, da desnica potrebuje več demokracije. Danes dodajam še samorefleksije. Kdor ob porazu ni zmožen pogledati resnici v oči in je zaradi svoje šibkosti pripravljen celo pod vprašaj postaviti suverenost in integriteto lastne domovine, ne more biti moj sogovornik.« To je današnji zapis Ljudmile Novak, nekdanje predsednice NSi, danes pa evropske poslanke. Novakova je znana po tem, da brez težav javno izrazi svoje mnenje, ki pa se občasno nekoliko razhaja od tistega, ki ga imajo nekateri v NSi ali njen naslednik Matej Tonin.

Odzvala se je Romana Tomc, evropska poslanka iz vrst SDS: »Napad Ljudmile Novak na Janeza Janšo, ki je bil na ravni levice, je bil vsebinsko zgrešen in politično neprimeren. V EPP Group je vzbudil veliko začudenja. Zamerljivost ni odlika dobrega politika, še manj krščanskega demokrata.«

Pod njeno objavo se je oglasil tviteraš z imenom oposum, ki naj bi bil pravzaprav sin Janeza Janše Žan Janša in nekdanji predsednici NSi sporočil: »Ga. Novak, zamenjajte svetovalce v kabinetu. Dobronameren nasvet.«