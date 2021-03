Ljudmila Novak z dolgim zapisom ostro o desnici

Nekdanja predsednica stranke NSi, zdaj evropska poslanka Ljudmila Novak, je v dolgem zapisu pojasnila, da ne bo ustanavljala svoje stranke, na kar zadnje čase namigujejo mnogi. »Nove stranke ne bom ustanovila, ker sem preveč garala za ohranitev krščanske demokracije v Sloveniji. S Tanjo Fajon se bom ob morebitnem snidenju še naprej pogovarjala, če ne drugega pa o vremenu. Kučanu bom še naprej podala roko, če ga bom slučajno srečala, ker mi to narekuje olika. Vse zavržne prakse politikov, z desne ali leve, evropske ali slovenske, pa bom še naprej zavračala, ker vem, da ne vodijo k demokratični prihodnosti, v kateri so temeljne vrednote človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost. Te vrednote so navsezadnje zapisane tudi v temeljnem programu NSi.«



Zapisala je tudi, da odkar je na nekaterih javnomnenjskih anketah na zelo visokem mestu, na udaru in da so se začeli z njo in njeno domnevno kandidaturo za predsednico države ukvarjati levi, še bolj pa desni oziroma skrajno desničarski mediji, »čeprav sem večkrat javno povedala, da z delom v Bruslju želim nadaljevati. A to morebitno mojo kandidaturo je seveda treba na desni v kali zatreti, kajti na predsedniško mesto je treba postaviti lutko, ki jo bodo lahko po svoje obračali.«



In med drugim je dregnila še: »Če pogledam današnjo situacijo napadov name, slednji v največji meri prihajajo s tiste »desnice«, ki ima v svojih ministrskih vrstah največ bivših komunistov, da ne omenim še kakšnega drugega seznama. Ko mi pišejo razne stare mame, ki so dobile navodila od koordinatorja pod določeno številko, kar so pač pozabile zbrisati, mi je povsem jasno, na kakšen način delujejo tisti, ki se imajo za najbolj poštene in resnicoljubne.«

