Ljudmila Novak brez milosti o Janši in tvitanju: Nekateri zelo grdo govorijo o meni

Novakova: Nekateri zelo grdo govorijo o meni

V Evropski komisiji so v četrtek obsodili obtožbe slovenskega premierja Janeza Janše na Twitterju, da avtorica kritičnega članka vplivnega spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže . Ob tem so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi. Oglasila se je tudi evropska poslanka iz vrst NSi, ki meni, da vojna z mediji ne koristi nikomur. »Ne bi me presenetilo, če bi se Slovenija zaradi neprimernih odzivov predsednika znašla pod drobnogledom Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij,« je zapisala na Twitterju.Novakova pa je gostovala tudi v oddaji 24ur zvečer, kjer je dejala, da bi bilo najboljše, da bi imeli malo tviteraškega posta. »S tvitanjem predsednika vlade imamo tudi v Sloveniji nekaj težav. Žal mi je, da ne upošteva prošenj predsednika, da naj za nekaj časa odloži Twitter,« je dejala.Evropska poslanka je dejala tudi, da si ne želi, da bi si Evropska unija Slovenijo zapomnila po neprimernih tvitih. »Čaka nas predsedovanje, zato bi bilo res škoda, da bi si nas po tem zapomnili. Nihče si tega ne želi. Jaz upam, da bo vendarle svoboda medijev obstala. Si pa želim, da bi poročali objektivno, a poročati morajo,« je poudarila. To, da nekateri predstavniki stroke in vlade ne smejo nastopiti v informativnih oddajah, se ji zdi »skrajno neprimerno«.Ljudmila Novak pa je po 20 mesecih z vrha lestvice najbolj priljubljenih politikov izrinila predsednika republikeje pokazala anketa Vox populi. »Nekateri na Twitterju zelo grdo govorijo o meni, delam pa tako, kot mislim da je prav,« je še dejala v večerni oddaji. Nato se je oglasila še na Twitterju, kjer se je vsem zahvalila za kritike in besede podpore. »Besede mojega očeta, da funkcije pridejo in gredo, a naša dejanja so tista, ki nas zaznamujejo, so temeljno vodilo moje politične kariere.«