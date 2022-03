Izpred stare in zapuščene nekdanje Mariborske tekstilne tovarne je včeraj odšlo 27 palet oziroma 5046 kilogramov humanitarne in materialne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce, ki so jih Mariborčani zbirali zadnji teden po vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih ter še na osnovnih šolah in na mariborski univerzi. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je do zadnjega kotička napolnjen kamion odpeljala v Državni logistični center Roje, kjer je zbirni center za celotno Slovenijo. Akcija zbiranja humanitarnih sredstev se nadaljuje. Po vsej Sloveniji »Zbiranje je potek...