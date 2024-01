Ljudje še vedno zbolevajo. V Sloveniji uporabo prepovedali že pred 20 leti

Leta 2003 so v Sloveniji prepovedali uporabo azbesta, vendar je tega v okolju še vedno veliko. Ljudje še vedno zbolevajo. Slovenski pulmologi so se dogovorili za enotno obravnavo bolnikov, v bolnišnici na Golniku pa so zanje odprli ambulanto, je na dogodku Društva obolelih zaradi azbesta dejal njegov predsednik Hasib Brdar.

»Vsak, ki je bil v stiku z azbestom, če pa je potem še zbolel, potrebuje pomoč,« je na dogodku v Desklah povedal Brdar. Ljudje še vedno zbolevajo, saj je latentna doba obolelosti zaradi azbesta lahko precej nad 20 let.

Društvo obolelih zaradi azbesta šteje skoraj 600 članov, v glavnem so to ljudje, ki so bili v stiku z azbestom in njihovi svojci. Največ jih prihaja iz srednje Soške doline, člane pa imajo tudi iz drugih slovenskih krajev.

»Tisti, ki smo zaposleni v Salonitu, imamo prednost pred drugimi, ker nimamo težav pri verifikaciji pri obolevnosti zaradi azbesta. Drugi imajo velike težave, da dokažejo, kje so bili izpostavljeni azbestu. Tu so krovci, zidarji, gasilci in drugi. Tisti, ki so bili v Salonitu lahko zaposleni le en dan, pa pri verifikaciji nimajo težav,« je še povedal Brdar.

Na starejših stavbah, kanalizaciji in drugje

Bolezni jim pomagajo odkrivati zdravniki na Golniku, kjer od leta 2021 potekajo preventivni pregledi za zgodnje odkrivanje mezoteliomov in rakavih obolenj. »Tistim, ki jim odkrijejo to hudo bolezen, potem pomagamo pri pridobivanju odškodnin in verifikaciji. Na Golnik celo peljemo cele skupine na preventivne preglede in tu se moramo zahvaliti Salonitu, da nam pomaga s temi prevozi,« je še povedal Brdar.

T.i. azbestna ambulanta na Golniku je dobro poznana med slovenskimi zdravniki, ki tja redno napotujejo ljudi, ki so bili izpostavljeni azbestu. »Ljudem tu opravimo rentgensko slikane pljuč, celotno pljučno funkcijo, naredimo dober pregled s klinično anamnezo, večini bolnikov opravimo tudi globinsko slikanje prsnega koša, če tega v zadnjih desetih letih niso opravili,« je povedala Katja Adamič iz Univerzitetne klinike Golnik.

Obravnavali skoraj 3000 obolelih

Od oktobra 2021, ko so odprli ambulanto na Golniku, do junija lani so našteli 276 bolnikov. Pri večini so ugotovili plevralne plake, ki po verjetno posledica izpostavljenosti azbestu, sledijo jim pacienti z azbestozo pljuč, difuzne zadebelitve plevre, ugotovili so tudi manjše število malignih obolenj.

Doslej so v Sloveniji obravnavali skoraj 3000 obolelih zaradi dela z azbestom, podatkov novo odkritih bolnikov v lanskem letu pa še nimajo. Število obolelih pa se manjša, saj že 20 let azbesta ni več v uporabi. Žal ga je mogoče dobiti še veliko v našem okolju, vendar se nahaja na starejših stavbah, kanalizaciji in drugje. Težavo predstavlja nato njihovo odlaganje, saj imajo primerno urejeno odlagališče za azbestne odpadke le na Goriškem.