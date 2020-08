Ljudje ostali brez zdravnika, na periferiji nočejo delati

Obvestilo, da zdravnika čez nekaj dni ne bo več



»Za naš ZD ne iščemo novih pediatrov, vem pa iz izkušenj zadnjih dveh let in iz poznavanja problema drugje, da pediatrov za primarni nivo (zdravstveni domovi) še zelo primanjkuje. Zavedamo se tudi, da če ga nekje privabimo, bo zmanjkal drugod,« pravi Štefka Zaviršek, direktorica ZD Grosuplje.

Da primanjkuje družinskih zdravnikov, je tegoba Slovenije že dalj časa. Kako kritično pa je to pravzaprav v praksi, pričajo dogodki iz občin Dobrepolje in Ivančna Gorica.Na spletni strani dobrepoljske občine lahko beremo: »Ker je naša občina v zelo nezavidljivem položaju glede zagotavljanja zdravniške oskrbe, prosim vse tiste paciente dr., ki ste iz drugih občin, da skušate zdravnika najti v svojem kraju, kar velja tudi za vse, ki si lahko zdravnika začasno poiščete v soseščini. Bodisi pri zasebnih zdravnikih s koncesijo ali v zdravstvenih domovih.« Zapisano je tudi, da je zdravnica, ki je bila izbrana na razpisu za delo v ambulanti v Vidmu, odstopila od tega. In 1. aprila se je to zgodilo, sporočilo občine pa je bilo objavljeno 25. marca.Ob tem so dodali še, da se lahko za nujno zdravniško pomoč občani obrnejo na ZD Grosuplje. »Stanje na področju zdravstva v naši občini se počasi ureja in mislim, da dobiva pravo obliko. Na žalost je moralo zdravniško oskrbo poiskati zunaj občine kar veliko naših ljudi. Hvala bogu, da so naleteli na razumevanje zdravstvenih delavcev zlasti v sosednjih zdravstvenih domovih. Tudi župani sosednjih občin so z razumevanjem sprejeli dejstvo, da so njihovi zdravstveni domovi in zdravstveni delavci kar naenkrat postali bolj obremenjeni. Vsem se zahvaljujem za pomoč!« nam je povedal župan občine DobrepoljePo vsem tem pa je jasno, da približno polovica občanov vseeno ni našla novega osebnega zdravnika. »Za vse te je bila v začetku julija organizirana posebna ambulanta v ZD Grosuplje, kjer so pacienti deležni celovite zdravstvene oskrbe, ne morejo pa si izbrati osebnega zdravnika. V delo te začasne ambulante so vključeni zdravstveni domovi: Grosuplje, Ivančna Gorica in Ribnica,« je razložil župan. Kot je dodal, je s 1. avgustom 2020 začela dvakrat tedensko delati družinska zdravnica v posebnem socialnem zavodu Prizma v Ponikvah, hkrati je bil na javnem razpisu izbran nov zdravnik družinske medicine za ambulanto v Vidmu. Delati bo začel, ko bodo izpolnjene vse formalnosti glede koncesije.Veliko delo so opravili v ZD Grosuplje, ko so priskočili na pomoč. Direktoricapravi, da se je v občini Dobrepolje število otrok zelo zmanjšalo, zato jim stalen pediater za polni delovni čas ne pripada: »V OD Grosuplje skrbimo tudi za pediatrično populacijo iz občine Dobrepolje. Ker so otroci registrirani pri različnih zdravnicah in imajo tudi to pravico, v zdravstveni postaji Dobrepolje izvajamo predvsem sistematske preglede šolskih otrok, ki niso vezani na osebno zdravnico, kar je enkrat do dvakrat mesečno med šolskim letom. Druge preglede otroci opravljajo v ZD Grosuplje pri osebnih zdravnicah.«»Skupno v ZD Grosuplje skrbimo za približno 6000 otrok, od tega je okrog 530 starejših od 19 let in bi morali izbrati osebnega zdravnika v družinskih ambulantah, a zaradi velikega pomanjkanja družinskih zdravnikov ostajajo v otroških in šolskih ambulantah,« je povedala Zavirškova. Pri njih težav s pediatri nimajo, so pa hude težave v ZD Ivančna Gorica, kjer po naših informacijah ne dobijo pediatrov za delo. Za več pojasnil smo se obrnili tudi na to zdravstveno institucijo, a odgovorov do danes nismo prejeli. Je pa na spletni strani objavljen razpis za prosto delovno mesto pediater.