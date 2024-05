Ljudje jim zaupajo, saj pomagajo tudi pri kakšnem domačem opravilu

Pošta Slovenije uspešno sledi visokim pričakovanjem glede hitrosti in zanesljivosti dostave. Vedno več ljudi se odloča za njihove storitve, saj z največjo paketno mrežo v Sloveniji omogočajo prejemanje pošiljk v najkrajšem možnem času. Poleg tega je njihova prilagodljivost pri izbiri načina dostave, bodisi v paketomate, kontaktno-prevzemne točke ali na domač naslov, ključna za pozitivno uporabniško izkušnjo. S sodobnimi tehnološkimi rešitvami in nenehnim vlaganjem v izboljšave so dokazali, da se lahko prilagodijo našim potrebam in zagotavljajo kakovostne storitve.

»Pošta Slovenije sledi digitalnim uporabnikom, zelenemu prehodu, čim večji optimizaciji procesov, tehnološki naravnanosti vseh procesov in zaposlenim v podjetju. Zaposlenim posvečamo veliko pozornosti, saj si želimo, da bi bili vsak dan bolj zadovoljni,« je povedal Peter Milinović, direktor organizacijske enote tehnologija, mreža in logistika, ki na tem položaju dela nekaj mesecev, potem ko je bil leto in pol direktor logistike.

