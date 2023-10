Niti ne v tako davni preteklosti mesta in malo večje vasi niso mogli obstajati brez kovača, čevljarja, krojača, šivilje, urarja in drugih obrtnikov. Dandanes, ko različni poklici izginjajo kot po tekočem traku, je zato še posebno zanimivo srečati osebo s starim poklicem. Čevljar Jovan Kovačev skrbi za primerno obutev kulturnih ustvarjalcev v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, Lendavčank in Lendavčanov in drugih Prekmurcev, Prlekov in sosedov iz Hrvaške in Madžarske. V Slovenijo se je preselil iz Vrbasa v srbski Vojvodini, v Lendavi pa živi že več kot polovico življenja. Kot velik l...