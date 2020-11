Ljubljansko letališče sameva: »Zima bo dolga in trda«

Medtem ko je javni potniški promet v Sloveniji zaradi epidemije obstal, letalski potniški promet na brniškem letališču še vedno poteka. Ob zaostrenih ukrepih in omejitvah gibanja po vsej Evropi se je število letov občutno zmanjšalo. V pričakovanju izboljšanja razmer pa na letališču vzpostavljajo točko za testiranje.



Kot je za STA pojasnila vodja korporativnega komuniciranja v Fraportu Slovenija Brigita Zorec, v teh dneh na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana redno letijo le tri letalske družbe, in sicer Lufthansa petkrat tedensko v Frankfurt, Turkish Airlines trikrat tedensko v Istanbul in Air Serbia štirikrat tedensko v Beograd.



»V teh časih letijo tisti, ki morajo potovati, bodisi zaradi posla ali študija bodisi zaradi obiskov družine. Tako so tudi ti leti, ki še obstajajo, bolj slabo zasedeni,« je povedala Zorčeva. Pojasnila je, da je nekaj tudi čarterskih letov. Nekoliko več pa je splošne aviacije oziroma zasebnih poletov, saj ljudje, ki morajo nekam oditi tudi v času, ko ni ustreznih komercialnih letov, potujejo z zasebnimi letali.



»Žal se uresničuje, kar smo napovedali že pred zimsko sezono, da nas čaka naporno obdobje tako po finančni plati kot po pičlem prometu. Kot kaže, bo zima dolga in trda,« je izpostavila Zorčeva. Testiranje na letališču

V zimskem voznem redu bi po napovedih morali tedensko imeti 60 poletov, vendar so se epidemiološke razmere hitro zaostrile. Še vedno pa na ljubljanskem letališču v zimski sezoni pričakujejo napovedane prevoznike in destinacije, le da se ti prilagajajo trenutnim razmeram in zamikajo začetek vzpostavitve linij.



»Nadejamo se, da bo, ko bo epidemija obvladana, tudi povpraševanje po letih ponovno naraslo. Verjamemo v okrevanje prometa in dodajanje tako povezav kot števila letalskih prevoznikov na Brniku,« je povedala sogovornica. Kot je pojasnila, se zato kljub trenutno majhnemu prometu že pripravljajo na dneve, ko bo promet znova stekel bolj množično.



Tako na ljubljanskem letališču po vzoru nekaterih letališč iz tujine pripravljajo vzpostavitev točke za testiranje na novi koronavirus. »Postalo je že precej jasno, da bomo morali z virusom tudi v prihodnjem obdobju živeti ter da bo eden od pogojev za potovanja negativen test na novi koronavirus,« je pojasnila Zorčeva. Pričakuje, da se bodo po sprostitvi ukrepov z negativnim testom potniki lahko izognili karanteni.



Za testiranja bo letališče sklenilo dogovor z zasebnim izvajalcem, in sicer Zdravstvenim zavodom Zdravje iz Ljubljane. Potniki in tudi drugi zainteresirani bodo tako lahko na letališču opravili test in v nekaj urah iz laboratorija na Golniku prejeli izvid. Testiranje bo plačljivo in bo strošek potnika, cena pa še ni znana. Steklo bo predvidoma konec novembra, sama časovnica pa je odvisna tudi od razvoja razmer in sproščanja omejitev.