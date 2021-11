Ljubljanski zdravnik David Zupančič: Ljudje se dušijo pri polni zavesti

Zdravnik, ki dela na oddelku infektologije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, je leta 2018 na instagramu začel objavljati večinoma satirične ideje, povezane s svojim delom. Ko je pred letom in pol izbruhnila epidemija, je začel z znanstvenimi dokazi, humorjem ali pa kar obojim skupaj odgovarjati tistim, ki so na spletu pisali, da je covid običajna gripa, da bomo pri cepljenju dobili v telo čipe in podobno. Iz tega je počasi zrasla skupnost, na kateri skorajda 24 ur na dan odgovarja na vprašanja ljudi o cepljenju in preventivi. Na sončno nedeljo, ko ni bil dežuren, je odgovoril tudi na naša.

