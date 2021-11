Ljubljanski UKC v naglici odprl novi oddelek

»Odpiramo nove covidne prostore. V prvi fazi 37 postelj, ki se bodo polnile čez teden. Težava so kadri. Pomoč dobivamo iz drugih zavodov, vojske in Rdečega križa. Nadur ne beležimo več, ker jih je že toliko. Skrbimo za vse, nikogar ne pustimo pred vrati,« je za medije dejal v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič.

Vodja covidnega oddelka BPD Matic Koželj je pojasnil, da so oddelek odprli v veliki naglici. »V tem času je prava umetnost dobiti kader. Zahvaljujemo se vsem sestram, ki so se odzvale. Zunanji delavci, ki imate delavce in bi bili pripravljeni pomagati, prosimo, za pomoč. Situacija je resna. Poleg covida je tudi veliko drugih bolezni, ki potrebujejo nujno obravnavo.« Povedali so še, da bodo trpeli kirurški programi in da bo v prihodnjih dneh dobrodošla pomoč študentov, Rdečega križa in prostovoljcev. »Tudi tisti, ki niso iz zdravstvenih strok, lahko veliko naredijo.« S svojimi kadri so priskočili tudi zasebniki in koncesionarji, za kar so se jim zahvalili.

Glavna medicinska sestra UKC Zdenka Mrak je povedala: »Prerazporedili smo sestre iz zdravstvenih domov in nekaterih bolnišnic. Potekajo usklajevanja, kako so usposobljene in kam jih bomo lahko prerazporedili. Sleherna pomoč, tudi če samo za štiri ure, nam pride prav. Znotraj UKC smo izčrpali vse možnosti prerazporejanja. Dobimo 20 prostovoljcev Rdečega križa. Dobimo tudi ekipo SV. Z zavzetostjo, predanostjo in pozitivno naravnanostjo, verjamem, da bomo zmogli.« Po njenem so se standardi spremenili in so drugačni, kot so v idealnih razmerah, in to na račun preživetja bolnih.

Golobič je še povedal, da ministrstvo ponuja UKC vso podporo. Na današnjem sestanku na ministrstvu so uskladili povečanje kapacitet. »Če je verjeti napovedi, naj bi okužbe v populaciji v tem tednu dosegle vrh, kar pomeni, da bomo bolnišnice dosegle vrh v roku dveh do treh tednov.« Hospitaliziranih je 250 pacientov, od tega 72 na intenzivnih oddelkih. Pravi, da število postelj na akutnih oddelkih zadostuje, težave pa da imajo na intenzivnih oddelkih.