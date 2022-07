Precej žalostni so ljubitelji živali, ki praktično vsak teden iz različnih delov države poslušajo žalostne zgodbe o takšnem in drugačnem zanemarjanju, trpinčenju in celo ubijanju nedolžnih bitij. Vrstijo se žalostne objave na družabnih omrežjih in v medijih o mučenju hišnih ljubljenčkov, predvsem pa zanemarjanju rejnih in komercialnih živali, ki bi jim lastniki in skrbniki morali namenjati še posebno pozornost in skrb. Tudi v Konjeniškem klubu PIP iz Ljubljane, kjer se ukvarjajo s šolo jahanja za otroke in odrasle, z oskrbo konj, treningi preskakovanja ovir, dresurnega jahanja, služijo s temi ...