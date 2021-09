Ljubljanski gasilci na 400 intervencijah, zalilo tudi državni zbor in Pahorjev urad (FOTO)

Robert Okorn in Tine Juvan. FOTO: STA

Slovenijo so v sredo zvečer zajeli močni nalivi in neurja. Hudo je bilo tudi v Ljubljani , kjer so gasilci posredovali skoraj 400-krat. Kot je pojasniliz ljubljanske gasilske brigade, so prvi klic prejeli 10 minut pred 21. uro. »Kmalu smo ugotovili, da bo šlo za dogodek večjega obsega, zato smo aktivirali tudi prostovoljna gasilska društva.«V kratkem času so prejeli ogromno število klicev, zato je po njegovih besedah do malenkostnih zamikov. A po njegovih besedah se je znova pokazalo, da je javna gasilska služba v Ljubljani dobro organizirana.Gasilecje prav tako poudaril, da je v zelo kratkem času padla velika količina vode in da nobena infrastruktura na svetu ne more prenesti tega. Gasilci so po njegovih besedah posredovali tudi v objektih, ki so pomembni za delovanje države, kot sta urad predsednika republike in državni zbor. Voda je zalivala tudi osnovne in srednje šole in dijaške domove.Celotno izjavo gasilcev si ogledate tukaj.