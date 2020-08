Ljubljanski ATower iz dneva v dan bolj »postrani« (FOTO)

Atower (81 m) hotel, gradbišče. FOTO: Dejan Javornik

Nasproti petzvezdičnega hotela InterContinental raste nov hotel ATower. Gre za 81 metrov visoko zgradbo, investitor katere je Zlatarna Celje. Stolpnica že med gradnjo privablja poglede. Številne mimoidoče bega predvsem to, da je videti, kot da 23-nadstropna stavba, ki bo v celoti oblečena v steklo, visi.Tiste, ki se vsakodnevno sprehajajo mimo Bavarskega dvora in gradbišča, vsak dan bolj skrbi, da se jim bo nekega dne vse skupaj podrlo na glavo. Kako nevarno je videti, razkrivajo fotografije z gradbišča.A po vsej verjetnosti ne gre za napako, saj »poševnino« prikazujejo tudi načrti in renderji, ki so bili objavljeni. InterContinental in ATower skupno tvorita severna ljubljanska vrata. Hotel Zlatarne Celje pa naj bi imel dvakrat več sob od InterContinentala.