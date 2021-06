Ljubljanski aktivisti vdrli v cepilni center in napadli zdravstvene delavce, Krek zgrožen

Krek: Predstavljajte si, da vdrejo v operacijsko dvorano ali ginekološko ambulanto

Prejšnji teden je v ljubljanski cepilni center vdrla neznana skupina oseb, ki je tam izražala svoje nasprotovanje cepljenju, brez dovoljenja snemala prizorišče, strokovnim delavcem in posameznikom, ki so prišli po dozo cepiva, pa vsiljevala diskusijo o cepljenju. Posredovati je morala celo policija.Dogajanje je na Portalu plus podrobno opisal direktor Nijz, ki je nad tovrstnim početjem naravnost zgrožen. Kot pravi, česa takega v svoji dolgi karieri še ni doživel, čeprav je v preteklosti delal z odvisniki, ki naj bi veljali za problematične. Krek poudarja, da so tudi ti vedno spoštljivo pristopali do zdravnika oziroma zdravstvenega osebja.»Poklicala me je kolegica zdravnica in povedala, da je v cepilni center vdrla neznana skupina oseb, ki so izražale svoje mnenje proti cepljenju, brez dovoljenja snemale prizorišče in vsiljevale diskusijo strokovnim delavcem o cepljenju. V cepilnem centru so zaradi tega vdora začasno prekinili cepilni proces in tedaj čakajoči na cepljenje so morali (po)čakati. Potem se je nadaljevalo z nadlegovanjem presenečenega zdravstvenega osebja z vprašanji, s prepričevanjem in snemanjem posameznikov, tako zaposlenih kot tudi posameznikov, ki so se želeli cepiti. Poklicali so policijo, ki je prišla in opravila svoje postopke. Res me zanima, kako se bo ta zgodba nadaljevala,« pripoveduje Krek.Aktivisti so s takšnim incidentom močno posegli v delovni prostor zdravnika in pacienta, še poudarja Krek in dodaja, da se tega spoštuje celo v vojnem času ali med nemiri na ulicah. »Predstavljajte si, da aktivisti vdrejo v operacijsko dvorano, da vdrejo v ginekološko ambulanto, na bolnišnične oddelke ... Kje je meja? Ja, od včeraj naprej (zapis je nastal 20. junija 2021, dan po dogodku) je žal tudi to mogoče, kajti prestopili so mejo dostojnega in očitno postavili novo mejo, ki dovoljuje več, ki dovoljuje vdor v zdravstvene sisteme, ki dovoljuje vdor v sisteme, ki zdravijo na podlagi znanosti in dobre prakse, in je izziv marsikomu, da jo celo prestopi,« je še zapisal Krek.Direktor Nijz se sprašuje, ali tovrstnemu nadlegovanju sledi tudi konkretno fizično nasilje v cepilnih centrih. Po njegovih besedah se moramo zavedati, da več kot bo čim prej precepljenih ljudi, bolje bomo zaščiteni jeseni pred (morebitnim) jesenskim valom. »Zato pozivam vse, ki so dovolj pogumni, da povabijo ljudi na cepljenje. Cepiva je zdaj dovolj in cepimo lahko vsakega prebivalca Slovenije z varnimi cepivi, ki jih je potrdila Evropska agencija za zdravila (Ema),« poziva Krek.