Ljubljanske ulice zavzeli protestniki: to zahtevajo od Jankovića, napovedujejo stopnjevanje (FOTO)

Okrog 1000 protestnikov, ki so se danes zbrali na ljubljanskih ulicah, je od ljubljanskega župana Zorana Jankovića med drugim zahtevalo, da se javno opraviči protestnikom in prebivalcem Ljubljane ter da javno podpre srbsko študentsko blokado. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene v tednu dni, bodo pritisk stopnjevali, so napovedali.

Protest v podporo srbskim študentom v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Protest se je pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani z minuto tišine začel ob 11.52, ob uri, ko se je novembra v Novem Sadu zrušil nadstrešek železniške postaje, zaradi česar je življenje izgubilo 15 ljudi. Protestni pohod po slovenski prestolnici so udeleženci sklenili pred Mestno hišo, na njem pa so izrazili podporo študentskim protestom v Srbiji in kritiko podpore ljubljanskega župana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Na Jankovića naslovili štiri zahteve

Protestniki so na Jankovića naslovili štiri zahteve, in sicer, da se javno opraviči srbskim študentom in prebivalcem Ljubljane, da javno podpre srbsko študentsko blokado, naj ne poziva k volitvam v Srbiji, dokler zahteve srbskih študentov ne bodo izpolnjene, ter da naj ljubljanski mestni svetniki izrazijo svoja stališča.

FOTO: Črt Piksi

Seznam zahtev so protestniki Jankoviću pustili pred vrati Mestne hiše. Ob protestu pred magistratom so sicer namestili 15 stolov v spomin na 15 žrtev nesreče v Novem Sadu.

Okrog 1000 protestnikov je med pohodom po ljubljanskih ulicah skandiralo »Zoki, spoki«, »Ulice so naše«, »Zoki govori, dijaški dom gori« in »Imate krvave roke«, na transparentih pa je bilo moč med drugim prebrati »Ne v mojem imenu« in »Zoki, si tak kot tvoji prijatelji«. Veliko transparentov je bilo napisanih v cirilici, med njimi tudi verzi skladbe Đorđa Balaševića Dok gori nebo nad Novim Sadom.

Na policiji so STA povedali, da so opravili varovanje neprijavljenega shoda, na katerem se je zbralo okoli 1000 udeležencev. Policisti po doslej znanih podatkih niso zaznali kršitev javnega reda; shod je potekal mirno, udeleženci pa so se razšli nekaj po 13. uri.

Pred srbsko ambasado ponovili zahteve

Pred srbsko ambasado so protestniki ponovili zahteve do srbskih oblasti, ki jih po besedah srbske študentke Teodore Jovičić ne bi bilo treba niti postavljati, če bi institucije opravljale svoje delo. »Velika sramota je, da župan Ljubljane to podpira,« je dejala in njegovo pismo podpore označila za avtogol. Pohvalila je slovenske študente, ki so se temu »glasno in številčno uprli«.

FOTO: Črt Piksi

Srbski študent Luka Miletić je dodal, da Jankoviću ne bi bilo treba »podpirati diktature«. Da je lepo videti, da se protestni duh širi po državah nekdanje Jugoslavije, mu je pritrdil tudi makedonski študent Kristijan Mašulevski. Slednje je izpostavil tudi sindikalist Andraž Mali, ki podpira srbske proteste, hkrati pa se zavzema tudi za sistemske spremembe in boljši jutri pri nas.

Med protestniki je bilo opaziti tudi nekaj drugih znanih obrazov, med njimi tudi političnih - ljubljanskega mestnega svetnika stranke Pirati Jasmina Feratovića in nekdanjega poslanca Franca Pukšiča, ki je nazadnje kandidiral za evropskega poslanca na listi SLS.

Protesta se je udeležil tudi nekdanji poslanec stranke Zares Franci Kek, saj podpira proteste v Srbiji, kjer je »intelektualni del Srbije krenil v izboljšanje lastne države«. Podpira pa tudi slovenske študente. Ob tem je poudaril, da je Janković naredil veliko dobrega za Ljubljano, »ne moremo pa mimo tega, da mu bratenje s srbsko politiko in poslovneži ni v čast«. Izjava podpore Vučiću lahko po njegovem mnenju vpliva na Jankovićev politični položaj. »Zanimiv pa je molk stranke in njenega predsednika, ki je vedno dolil ognja k tistemu, kar je Janković naredil narobe,« je dejal.

FOTO: Črt Piksi

Janković je namreč ob študentskih protestih v Srbiji poslal pismo podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Pismo je imelo sicer glavo župana Mestne občine Ljubljana, podpisal pa ga je kot Zoran Janković. Pred očitki se je Janković zagovarjal, da je pismo poslal le v lastnem imenu, njegova glavna želja pa da sta mir in stabilnost v Srbiji. Glede nasprotovanja v javnosti vztraja, da ima vsak pravico do svojega mnenja. Priznal je, da bi mu bilo veliko lažje, če pisma ne bi poslal, a to je naredil in za tem stoji, je pristavil.

Janković je bil sicer zaradi pisma deležen številnih kritik v javnosti. Kritiko na račun Jankovića sta v ločenih peticijah izrazili skupini uglednih javnih oseb iz Ljubljane, spričo javne podpore in ponujene pomoči župana srbskemu predsedniku je s položaja protestno odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture.