Ljubljanska porodnišnica bogatejša za najsodobnejše poporodne sobe

Bodočim mamicam so v ljubljanski porodnišnici odslej na voljo štiri nadstandardne poporodne sobe, ki so zasnovane po najnovejših smernicah zdravstvene nege in tako uvrščajo UKC Ljubljana med najsodobnejše bolnišnice v Evropi. Sobe so opremljene s posteljama za porodnico in novorojenčka, previjalno mizo, kavčem in kopalnico. Glavna prednost prenovljenih sob je, da je porodnica v njih sama in ima posledično več zasebnosti, prav tako pa jo lahko ves čas spremlja tudi partner.

