Ljubljančanka v šoku: v bloku prijavljenih 16 najemov, povprečna najemnina 250 evrov

Nova spletna aplikacija lokacija.si je sprožila burne razprave o stanju na trgu najemniških nepremičnin v Sloveniji. Orodje, ki uporabnikom omogoča vpogled v vrednosti nepremičnin, njihove prodajne cene, višino najemnin in izračun možnega davka, je v enem od konkretnih primerov pokazalo, kako globoka je razlika med realnim in prijavljenim stanjem.

Uporabnica, ki je analizirala podatke za 10-nadstropni blok v ljubljanski Šiški, je bila šokirana.

Med 67 stanovanji je uradno prijavljenih 16 najemov, povprečna prijavljena najemnina pa znaša skromnih 250 evrov. »Le en naivnež v celem bloku je prijavil resnično ceno,« je zapisala.

Posebej izstopa podatek, da se eno izmed stanovanj s površino 53 m² po prijavi oddaja za 1 evro na mesec. V realnosti naj bi 62 m² veliko stanovanje v tem bloku zlahka oddal za 800 evrov, pravi. Gre za zaželeno okolico in blok je dobro vzdrževan.

FOTO: Zaslonski Posnetek, X, Lokacija.si

Uporabnica X je objavila tudi tabelico, ki kaže na neverjetno nizke prijavljene cene najemnin. V istem bloku so prijavljene najemnine: 34 m² za 350 evrov, 22 m² za 300 evrov, 57 m² za 250 evrov, 34 m² za 80 evrov, 38 m² za 180 evrov, 53 m2 za 1 evro in 30 m² po 200 in 250 evrov.

Edina zabeležena najemnina, ki ustreza tržni realnosti, je pri stanovanju velikosti 52 m², kjer je prijavljena najemnina 650 evrov.

»Očitno je, da ni samo davek problem, ampak tudi nikakršen nadzor,« pravi stanovalka, ki je svoje izsledke objavila na omrežju X. Nekateri so ji pod objavo pisali, da so se v aplikaciji morda zmotili pri vnašanju, drugi, da je morda to pogodba med sorodniki in je zato nižja.

»Ni mogoče, da bi se vsako leto znova 'zmotili' pri 15 stanovanjih, le pri našem jim uspe vnesti pravilen znesek,« pravi.

FOTO: Zaslonski Posnetek, X, Lokacija.si

Pod objavo se je oglasila lastnica stanovanj, ki pa je opazila, da se v novi aplikaciji lokacija.si, ki ni uradna aplikacija državnih organov, napake vendarle dogajajo.

»Oddajam čist po regelcih, sicer res morda za nekoliko sindikalno ceno, vsako leto konec februarja panično oddajam vlogo na Fursu in tistih 25 % davka me vsako leto malo zaboli. Zadnjič to stran pogledam in vidim, da stanovanje ni zabeleženo, kot da bi ga oddajala.«

Od 1. januarja 2023 znaša davek na oddajanje nepremičnin 25 %, kar je precej več kot v letu 2022 (15 %) ali v letih 2020 in 2021, ko je bil davek pri 27,5 %.

Odzivi po objavo so bili soglasni, da visoka obdavčitev najverjetneje spodbuja utajo, goljufijo in ustvarja prostor za prikrito oddajanje. A mnogi opozarjajo, da ni kriv samo visok davek, temveč tudi pomanjkanje vsakršnega nadzora.

Predlogi iz javnosti, zlasti med tistimi, ki dosledno poročajo najemnine in plačujejo davke, niso redki. Več jih predlaga znižanje davčne stopnje na 10–15 %, hkrati pa uvedbo referenčne najemnine na kvadratni meter za posamezen okoliš, s toleranco odstopanja +/- 10 %. Za namenoma prikrite najeme predlagajo ostre kazni – v višini šestih mesečnih najemnin.