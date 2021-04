»To je višek vseh viškov. Najbolj urejena gospa na golfu in s prestižnim avtomobilom, potem pa tako.« To so besede Ljubljančanke Marije Pečnik Vovk, ki se je opekla pri oddajanju svojega skoraj 62 kvadratnih metrov velikega stanovanja Liljani Juhart Mastikosa. Ta je namreč septembra 2019 s svojimi tremi otroki, kot nam je pripovedoval ljubljanski odvetnik Bojan Župevec, sicer zet Pečnik Vovkove, pod nujno potrebovala stanovanje za najem. Spoznal jo je prek prijatelja na golf igrišču v Arboretumu Volčji Potok. Povedala mu je, da se pri dotedanjem najemniku več ne počuti varne in da...