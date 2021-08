Ljubljančani že lahko zavijajo desno pri rdeči

Le v preglednih križiščih

Postavili so ga v križišču Celovške ceste in Kolesarske poti.

Novost naj bi poskrbela za večjo pretočnost prometa.

Na obrobju našega glavnega mesta, v križišču Celovške ceste in Kolesarske poti na severnem robu Ljubljane pri Guncljah, so včeraj namestili prvi prometni znak, s katerim v cestnem prometu uvajajo nov predpis, in sicer zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju v križiščih, kjer je nameščen črn znak z zeleno puščico. »Gre za novo pravilo, ki sledi cilju povečati pretočnost v cestnem prometu,« je pojasnil državni sekretarTakšen znak bodo po Miheličevih besedah namestili le v preglednih križiščih, torej tam, kjer okoliščine to dopuščajo oziroma kjer bo upravljavec cest presodil, da je to dopustno. V teh križiščih bodo imeli vozniki možnost, da se po lastni presoji odločijo, da kljub rdeči luči zapeljejo v desno, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo.Včeraj so v Ljubljani namestili prvi takšen znak, v prihodnjih dneh pa jih bodo še več, tako na državnih kot na lokalnih oziroma občinskih cestah. Med drugim naj bi jih v petek nekaj namestili v Novem mestu in Metliki. Kot je povedal Mihelič, so nekatere občine že pripravile nabor tovrstnih križišč, za državne ceste pa seznam križišč pripravlja direkcija za infrastrukturo.Tudi po besedah direktorja Agencije za varnost prometa (AVP)takšen ukrep lahko izboljša pretočnost prometa, hkrati pa pomeni večjo obveznost voznikov, ki se bodo morali dobro prepričati, ali lahko varno zapeljejo skozi križišče. Na agenciji bodo v nadaljevanju z dodatnimi akcijami, tudi z videovsebinami, pisnimi gradivi in zloženkami, obveščali voznike o novem pravilu, je še pojasnil Hribar.Na AVP so sicer že opozarjali, da morajo biti vozniki zlasti pozorni, da so ob manevru zavijanja stalno pozorni na pešce in druge udeležence v prometu (iz obeh smeri), pred zavijanjem desno pa se morajo prepričati, da z njihove leve ne prihaja vozilo. »Prav gotovo bosta potrebni določeno prehodno obdobje ter ozaveščanje vseh deležnikov, da se bodo udeleženci v prometu novosti priučili,« so pojasnili.Na AMZS so sicer to novost označili za dobrodošlo, saj bo povečala pretočnost prometa, pri čemer poudarjajo pomembnost izobraževanja voznikov, da bodo s to novo rešitvijo seznanjeni ter jo bodo znali pravilno in varno uporabljati. Opozorili so, da sprememba zakona vožnjo skozi semafor pri zavijanju desno omogoča in ne zahteva ter da to ne velja za vsa semaforizirana križišča, temveč le za tista, kjer bo ob rdeči luči nameščena dodatna črna tabla, na kateri bo zelena puščica. Voznik naj se tako za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju odloči le, če se bo pri tem počutil varno in suvereno. V nasprotnem primeru mu tega ni treba storiti, kar morajo upoštevati tudi vozniki za njim.