Ljubljančane ponoči vznemirilo močno pokanje in bobnenje

Sinoči okoli 23. ure se je po vsej Ljubljani slišalo pokanje raket. Kot so nam potrdili na Mestni občini Ljubljana (MOL), je nebo razsvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu ob odprtju 86. Festivala Ljubljana.Gre za tradicionalni dogodek, ki so ga ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov začeli tudi letos. Trajal bo vse do 8. septembra, na Kongresnem trgu pa se bodo zvrstili številni tudi svetovno znani glasbeniki ( objavljamo program ). Za mnoge tuje in tudi domače izvajalce bo to prvi koncert pred javnostjo od razglasitve pandemije v marcu, zato je bilo navdušenje ob odprtju festivala še toliko večje. Organizatorji si seveda želijo, da bi dogodek izpeljali do konca.Na spletnih omrežjih smo opazili, da je mnoge sinočnji ognjemet presenetil (nelektorirano):»Festival Ljubljana je super. Ognjemet je bil pa najbrž res nepotreben.«»Še za novo leto ni tako kot za Festival Ljubljana.«»Ravnokar ognjemet v središču Ljubljane. Upal sem, da smo premagali 2. val ali pa vsaj, da je Janez odstopu. Ampak ne, samo Festival Ljubljana se je začel. Mal sem razočaran.«»V Šiški je ognjemet. Ali so poslanci izvolili novega Papeža?«»Mi lahko kdo razloži zakaj, je v Ljubljani trenutno ognjemet?«»Festival ... lep ognjemet se vidi z vseh koncev mesta.«