Ljubljana se pripravlja na Parado ponosa: pridejo minister Maljevac, ljubljanski župan ...

V središču Ljubljane bo danes Paradni dan, osrednji dogodek letošnjega festivala Parada ponosa. Ob 18. uri bo po ljubljanskih ulicah krenila povorka, uro zatem je predviden začetek programa na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, minister Simon Maljevac in ljubljanski župan Zoran Janković.

Organizatorji ob letošnjem festivalu opozarjajo, da LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji in po svetu živijo v obdobju, "ko tehnološki napredek pogosto služi nadzoru, politika pa postaja prostor normalizacije sovraštva".

Z osrednjim sporočilom letošnjega festivala Sistem se posodablja. Skupnost vztraja želijo opozoriti na dvoje: po eni strani na subtilno in hitro razvijajoče se oblike institucionalnega nadzora, izključevanja in represije, po drugi pa na trdnost, solidarnost in neomajno vztrajnost LGBTIQ+ skupnosti, ki se temu procesu zoperstavlja, so pojasnili.