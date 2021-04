Ljubljana s širšo okolico v nestrpnem pričakovanju: kaj takega se ni zgodilo že pol leta

Najbolje kaže obalno-kraški regiji

ORANŽNA FAZA (št. okužb: manj od 1000, št. hospitaliziranih: manj od 1000):

– pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu,

– zbiranje do 10 oseb

– trgovina v celoti, delna sprostitev gostinskih storitev (terase in vrtovi)

– odprtje študentskih domov

– sprostitev gibanja med regijami



RDEČA FAZA (št. okužb: manj od 1350, št. hospitaliziranih: manj od 1200):

– osnovne šole in vrtci se odprejo v celoti, srednje šole po modelu C, na fakultetah dovoljeni seminarji in izpiti do 10 ljudi,

– odprtje dijaških domov,

– muzeji, knjižnice, galerije,

– brezkontaktne športne aktivnosti na prostem v skupini do 10 na priporočeni razdalji

– individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta ter sodobnega plesa,

– treningi in tekmovanja za kadete in mladince,

– nekatere servisne storitve, trgovina

V začetku leta je vlada sprejela semafor ukrepov, ki je (bil) veljaven za celotno državo. Po koncu zadnje (delne) ustavitve javnega življenja so odločili, da bo celotna država uvrščena v rdeče območje, s tem tednom pa so se v osmih statističnih regijah z najboljšo epidemiološko sliko sprostili nekateri ukrepi, kot to predvideva oranžna faza na semaforju; med drugim so se v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji odprli vrtovi in terase gostinskih lokalov.V sredo bo vlada ponovno pretresala epidemiološko stanje v državi in če bo še naprej v veljavi regijski pristop do ukrepov, se nam sodeč po zadnjih epidemioloških številkah obeta nekaj sprememb. Dobra novica je, da nobena regija ni več v črni fazi, ena pa se približuje že zeleni. Slabše številke kot pred tednom dni imata posavska in zasavska regija. Celotna država je že 14. aprila prešla v oranžno fazo, krivulja pa je še vedno obrnjena v pravo smer - navzdol.Osrednjeslovenska regija, ki je bila še prejšnji teden v rdečem območju, je uspela krivuljo obrniti navzdol in se je že približala meji celo za rumeno fazo. To pomeni, da bi lahko tudi v tej regiji, kjer so gostinski lokali zaprti že več kot pol leta, odprli terase in vrtove.​Zapiranje teras lokalov pa utegne doleteti posavsko regijo, ki je krivuljo obrnila povsem v napačno smer; v začetku marca so bili celo zeleni, nato pa v prvih dneh aprila prešli v oranžno in se približali rdeči, v zadnjih dneh pa se je krivulja nekoliko sploščila, tako da so trenutno sredi rdeče faze. Tudi zasavski regiji se napoveduje zaprtje teras in vrtov lokalov, saj so se povzpeli v rdeče območje.V oranžni fazi ostaja goriška regija, ki pa ni daleč od rumene. Tej se približuje tudi pomurska, gorenjska pa se je že nevarno približala rdeči, a je v zadnjih dneh krivulja obrnjena v pravo smer in je trenutno sredi oranžne faze. Jugovzhodna regija tudi sodi med tiste, ki so iz rdeče prešli v oranžno.Podravski se, če bo še nadaljevala trend spuščanja krivulje, prav tako obeta rumena faza in sproščanje ukrepov, ki je predvideno v njej. Tudi koroška tudi znižuje številke okuženih in se približuje rumeni fazi, obalno-kraški regiji pa se obetajo celo dodatne sprostitve ukrepov, saj so zadnjih nekaj dni po številkah v rumeni fazi. Ta faza predvideva sproščanje turističnih nastanitev ter delovanje srednjih šol in fakultete brez omejitev, kar bi pomenilo, da bi se študenti Univerze na Primorskem vrnili v učilnice.Savinjska regija je bila tik nad mejo celo za črno fazo, v zadnjem tednu pa so prešli tik pod mejo za rdečo in so torej v oranžni fazi. Črno fazo je uspelo zapustiti tudi primorsko-notranjski regiji.​Ali bo vlada še naprej sledila sproščanju ukrepov po regijah, bo predvidoma znano v sredo popoldne oziroma zvečer.