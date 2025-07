Ljubljana pri dnu lestvice kakovosti zraka

Evropska agencija za okolje (EEA) je objavila letvico kakovosti zraka mest na stari celini. Najčistejša mesta so po njenih ugotovitvah na severu stare celine, in sicer je med prvimi 10 kar devet švedskih ali finskih. Povsem na vrhu je Oulu pred drugouvrščenim mestom Jyväskylä (oba na Finskem) in švedskim Umeå.

Šele na 10. mestu je prvi nefinski in nešvedski kraj - norveški Tromsø. Med prestolnicami so najvišje uvrščeni Stockholm na Švedskem (11. mesto), Reykjavik na Islandiji (12.) in Helsinki (15.) na Finskem. Ljubljana je na 709. mestu med skupno 761 ocenjenimi, Maribor je na 589.

Stockholm je na vrhu med glavnimi mesti. FOTO: Marie Mannes/Reuters

Kot so pojasnili pri EEA, so mesta na lestvici v spletnem pregledovalniku kakovosti zraka razvrščena od najčistejšega do najbolj onesnaženega na podlagi podatkov o koncentraciji delcev PM 2,5 ter izpostavljenosti dušikovemu oksidu in ozonu v zadnjih dveh letih.

Po opozorilih EEA je namreč prav dolgotrajna izpostavljenost onesnaženosti zraka tista, ki povzroča najresnejše zdravstvene posledice. Do sedaj so bili vključeni samo podatki o delcih PM 2,5, ne pa tudi o drugih dveh ključnih onesnaževalih, kar je po oceni EEA preprečevalo celovitejšo primerjavo kakovosti zraka v mestih, kot je na voljo v posodobljeni različici spletnega pregledovalnika.

Posodobljena storitev Evropejcem daje še natančnejšo sliko o kakovosti zraka, ki jih obdaja.

»Posodobljena storitev Evropejcem daje še natančnejšo sliko o kakovosti zraka, ki jih obdaja, in temelji na urnih posodobitvah podatkov o koncentracijah ključnih onesnaževal zraka z več kot 3500 merilnih postaj po vsej Evropi,« so pojasnili. Za oceno indeksa, ki predstavlja potencialni vpliv kratkotrajne izpostavljenosti onesnaženosti zraka na zdravje, se po novem uporabljajo urni podatki za vsa ključna onesnaževala, kot so delci PM 2,5 in PM 10, ki so bila do sedaj predstavljena v obliki 24-urnih povprečnih vrednosti. Indeks temelji na podatkih, ki jih posredujejo države članice EEA in napovedi kakovosti zraka Službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus.