Ljubljana podražila grobnine: »Nekateri si ne morejo več privoščiti niti umreti v tem mestu«

Ljubljanski mestni svet je na seji potrdil 15-odstotno podražitev grobnin in 10-odstotno podražitev 24-urne dežurne službe, ki jo opravlja javno podjetje Žale. Višje cene bodo začele veljati marca. Opozicija je izrazila nestrinjanje, saj meni, da bi morala Mestna občina Ljubljana del stroškov pokrivati sama, namesto da jih v celoti prenese na prebivalce, poroča STA.

Vodja sprejemne pisarne Žal Domen Kokalj je pojasnil, da je grobnina sorazmerni delež stroškov vzdrževanja pokopališč. Po njegovih besedah bi se morala cena za popolno kritje stroškov zvišati za 103,5 odstotka, vendar so predlagali le 15-odstotno zvišanje v skladu s postopnim dvigovanjem cen. Po novem bo letna cena enojnega groba višja za 6,6 evra (50,3 evra), žarnega pa za 3,9 evra (30,2 evra). Podražitve veljajo tudi za otroške grobove, grobnice in prostore za anonimne pokope.

Mnogi podražitvam nasprotujejo

Svetniki Vesne, Glas za otroke in družine ter Levice so podražitvam nasprotovali. Denis Striković (Vesna) je menil, da standard storitev ostaja zadovoljiv tudi brez podražitev, Aleš Primc (Glas za otroke in družine) pa je opozoril, da si marsikdo pogreba ne more več privoščiti.

Svetnica Levice Urška Honzak je kritizirala prioritete občine in opozorila, da si nekateri »ne morejo več privoščiti niti umreti v tem mestu«. Svetnica Liste Zorana Jankovića Marta Bon je poudarila, da Žale delujejo dobro in vlagajo v infrastrukturo.

Svetniki so podprli tudi zvišanje cene 24-urne dežurne službe, ki vključuje prevoz pokojnika. Od 1. marca bo znašala 233,07 evra brez DDV.

259.300 evrov dobička

Mestni svet je soglašal s poslovnimi načrti javnih podjetij Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) ter Žale. Žale načrtujejo 60.500 evrov dobička, 13,19 milijona evrov prihodkov in 13,13 milijona evrov odhodkov, ob približno 2800 pogrebih in 14.000 upepelitvah.

V LPT pričakujejo 24,7 milijona evrov prihodkov in 24,4 milijona evrov odhodkov, s čimer naj bi leto zaključili z 259.300 evrov dobička.

Pred sejo je Aleš Primc pred mestno hišo organiziral shod za zaščito pitne vode. Opozoril je, da so protestniki tisti, ki varujejo vodo, ne pa institucije ali država. Obtožil je župana Jankovića, da bi »že zastrupil našo vodo, če ne bi bilo shodov«.