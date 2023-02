Ljubljana in okoliške občine dražijo komunalne storitve

V Ljubljani in okoliških občinah bodo od 1. marca dražje položnice za oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadno ter za ravnanje s komunalnimi odpadki. Nov cenik je danes sprejel svet ustanoviteljev javnih podjetij, seznanil se je tudi z njihovim poslovanjem. Javni holding Ljubljana je leto 2022 zaključil z nekaj več kot 1,07 milijona evrov dobička.

Za storitve gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadno vodo spremenjene cene za občane občin družbenic predstavljajo med 11,7 odstotka do 14,2 odstotka višje stroške, so po današnji prvi seji sveta ustanoviteljev po lokalnih volitvah sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Koliko višji bodo zneski na položnicah

Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo zvišal za 3,70 evra na mesec (s sedanjih 26,02 na 29,72 evra). Za uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta, pa se bo zvišal za 2,04 evra na mesec (s sedanjih 17,44 na 19,48 evra).

Za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami se bo skupni znesek na položnici zvišal za okvirno 3,02 evra na mesec, so pojasnili na občini in dodali, da zneski vključujejo okoljsko dajatev in DDV.

Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov ter zbiranja in obdelave bioloških odpadkov) se bodo za občane podražile za med 6,3 odstotka in 7,8 odstotka.

Stroški enotedenskega odvoza v večstanovanjskem objektu se na osebo spremenijo s sedanjih 6,26 na 6,75 evra na mesec, stroški tritedenskega odvoza v enostanovanjskem objektu pa s sedanjih 14,09 na 14,97 evra na mesec.

Elaborate je pripravilo javno podjetje Voka Snaga. Ta v RCERO Ljubljana obdeluje mešane komunalne odpadke z območja 56 občin, poleg odpadkov z območja sedmih občin družbenic, še odpadke z območja 49 občin, so pojasnili na ljubljanski občini.

Kako so poslovali

Med drugim so člani sveta ustanoviteljev na današnji seji podali tudi soglasje k načrtovanim kratkoročnim in dolgoročnim zadolžitvam javnih podjetij Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP v letu 2023 ter se seznanili s kreditnimi pogoji kratkoročnih zadolžitev omenjenih družb.

Seznanili so se tudi s poslovanjem družb v holdingu v lanskem letu. Kot so izpostavili v sporočilu za javnost, so podjetja kljub izzivom, ki so jih prinesle nepričakovane razmere na trgu energentov, nemoteno in kakovostno izvajala svoje storitve.

Družba Energetika Ljubljana je leto zaključila z dobičkom v višini 860.0000 evrov. Javni holding Ljubljana je medtem poravnal izgubi družbi Voka Snaga v višini 2,37 milijona evrov ter LPP v višini 4,90 milijona evrov. Javni holding je leto 2022 zaključil z nekaj več kot 1,07 milijona evrov dobička.