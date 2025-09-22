Ljubljana draži enkratne vozovnice: toliko bo od oktobra stala vožnja z avtobusom

Ljubljanski mestni svet je potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra bo cena vožnje tako znašala 1,5 evra. Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki. V razpravi so opozorili, da mestna občina s podražitvijo ne spodbuja uporabe javnega potniškega prometa, ampak povečuje število avtomobilov v centru mesta.

Za podražitev vozovnic je glasovalo 25 mestnih svetnikov, proti jih je bilo 16.

Namestnik direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) Rok Vihar je v obrazložitvi dejal, da gre za izenačitev tarifne lestvice v javnem linijskem prevozu potnikov in tarifne lestvice, ki velja v mestnem linijskem prevozu. »Se pravi, da bo v mestu za enako razdaljo veljala enaka cena, kot trenutno velja v državnem sistemu medkrajevnih linij,« je povedal.

Poudaril je, da podražitev ne bo vplivala na 75 odstotkov potnikov LPP, ki uporabljajo terminske vozovnice, saj se cena teh ne bo spremenila. Po njegovih besedah je pri plačevanju s plačilnimi karticami cena vožnje 1,5 evra, brezplačen prestop v 90 minutah pa omogoča le plačilo s kartico ali aplikacijo Urbana.

Bodo uvedli več rumenih pasov?

Opozicijski mestni svetniki so v razpravi nasprotovali zvišanju cene. Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je opozoril, da seja mestnega sveta ne mine brez podražitve in da bi cene lahko uskladili tudi navzdol. Mestna svetnica Maruša Babnik (SDS) pa je dodala, da je podražitev neprimerna, sploh na današnji dan brez avtomobila.

Tudi mestna svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo meni, da je brez izboljšav v hitrosti, frekventnosti, zanesljivosti in ostalih infrastrukturnih ukrepih podražitev le dodaten strošek brez jasne vrednosti za uporabnike. Predlagajo pa uvedbo rumenih pasov vsaj po vseh glavnih vpadnicah, večjo frekventnost in boljšo koordinacijo linij, vlaganje v kolesarsko infrastrukturo in ponovno uvedbo nočnih linij. Tudi svetnica NSi Mojca Sojar se je strinjala, da bi morali Ljubljančani ob podražitvi nekaj dobiti v zameno.

Svetnik Vesne Denis Striković je opozoril, da se ne sme zgoditi, da je cena ure parkiranje nižja kot enkratna vožnja z avtobusom. Podražitev pa je dodatna spodbuda, da prebivalci ne izberejo avtobusa. Terminske vozovnice pa naj se v prihodnje ne bi več dražile, je zagotovil župan Zoran Janković.

Mestna svetnica SD Ganimet Shala pa je dejala, da razumejo razloge za zvišanje cene vozovnic, in poudarila, da so to enkratne vozovnice in ne terminske. »Ukrep bo torej zadel predvsem občasne uporabnike, torej tiste, ki kombinirajo različne oblike mobilnosti,« je povedala. Dodala je, da bo moral potniški promet postati bolj privlačen, denimo z dodatnimi oblikami ugodnejših vozovnic ali cenejšimi povratnimi vozovnicami ob večjih športnih in kulturnih dogodkih.