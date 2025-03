Ljubljana dobila prvi pokriti olimpijski bazen! Odprli Športni center Ilirija, vključuje vse to

Danes so v Ljubljani slovesno odprli nov Športni center Ilirija, ki vključuje prvi pokriti olimpijski bazen v prestolnici. Ta prinaša velike spremembe predvsem za plavalne klube, ki bodo po dolgem čakanju dobili enakovredne pogoje za trening s klubskimi kolegi v regiji, poroča STA.

Gradnja se je začela leta 2022, prve uradne zaveze za izgradnjo pa segajo kar 26 let nazaj. Temeljni kamen je nekdanja županja Viktorija Potočnik položila že leta 1999, a je projekt nato dolga leta ostal v zastoju.

Na današnjem odprtju so bili poleg ljubljanskega župana Zorana Jankovića prisotni tudi predsednik vlade Robert Golob in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Športni center prinaša še več dvoran in igrišč

Poleg olimpijskega bazena kompleks vključuje tudi:

rokometno, košarkarsko in odbojkarsko dvorano,

dvorano za borilne športe in plesni center,

zunanje igrišče za rokomet, odbojko in košarko,

atletsko stezo s šestimi progami.

Ob objektu so zgradili tudi novo parkirno hišo, kjer bo do nedelje omogočeno brezplačno parkiranje. Pred uradnim odprtjem za javnost bodo dnevi odprtih vrat v četrtek in petek med 13. in 17. uro.

FOTO: Leon Vidic/delo

Od ponedeljka dalje bo steklo redno delovanje bazena in drugih športnih vsebin. Po Jankovićevih besedah bodo s kompleksom Vevče, ki bo odprt poleti, vodne površine v Ljubljani podvojene.

Najvrednejši športni objekt po Stožicah, energetsko samozadosten

Projekt, vreden 62,5 milijona evrov z DDV, je največja športna naložba v Ljubljani po izgradnji Stožic pred skoraj 15 leti.

Janković zavrača kritike o podražitvi projekta, saj naj bi bila rast vrednosti z začetnih 53 milijonov evrov za 17 odstotkov posledica dodatnih del, kot sta energetska sanacija in sončna elektrarna.

FOTO: Črt Piksi

Kompleks bo energetsko nevtralen in samooskrben, zato na občini pričakujejo približno štiri milijone evrov spodbud iz Eko sklada. Celoten objekt bo povezan s parkom Tivoli preko Lattermanovega podhoda, ki bo omogočal varno pot za invalide, kolesarje in pešce.