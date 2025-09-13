Ljubljana danes v znamenju Rimljanov: izvrsten brezplačni dogodek za otroke

Na tretjem družinskem festivalu Rimljani v Ljubljani bo danes med 14. in 18. uro na osmih lokacijah po mestu mogoče skozi ustvarjalne delavnice in interaktivne naloge doživeti pristno vzdušje starega Rima ter raziskati antično Emono. Udeležba je brezplačna, potrebna je le prijava.

V sklopu festivala se bodo lahko obiskovalci z zemljevidom podali na samostojno raziskovanje osmih mestnih lokacij, kjer se bodo udeležili ustvarjalnih delavnic in sodelovali v interaktivnih nalogah. Nekatere naloge bodo na lokacijah sodelujočih muzejev, večina pa na lokacijah Arheoparka Emona. Prizorišča bodo lahko raziskovali v poljubnem vrstnem redu, celotna pot po vseh lokacijah pa traja približno tri ure. V primeru dežja bodo dogodek izvedli v prilagojeni obliki.

