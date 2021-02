Ljubljana bo pojoče mesto

Programska vodja Festivala Europa Cantat Mihela Jagodic FOTO: Matej Maček

Dogajalo se bo poleti. FOTO: Arhiv Festival EC

Julija se bo Ljubljana za dober teden spremenila v pojoče mesto. V našo prestolnico namreč prihaja eden največjih mednarodnih zborovskih festivalov Europa Cantat, ki ga pripravljata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Evropska zborovska zveza. Poleg vrhunskih koncertov in drugih dogodkov festival vabi tudi na izobraževanja in druženja.Kot je povedala programska vodja festivala, pripravljajo številne ateljeje, ki jih bodo vodili vrhunski domači in mednarodni mentorji, zato je »festival za udeležence dragocena priložnost, da stopijo v stik z najboljšimi ustvarjalci zborovskega petja in se seznanijo z aktualnim dogajanjem na področju različnih zvrsti vokalne glasbe«.Na festival se lahko prijavijo vsi pevci in ljubitelji glasbe, ne glede na pevsko predznanje, zaradi negotove epidemiološke situacije pa so pogoji, ki veljajo za prijave na festival, prvič fleksibilni. To pomeni, da bodo organizatorji vsem tistim, ki se zaradi razlogov, povezanih s covidom-19, festivala ne bodo mogli udeležiti, prijavnino vrnili. Ljubljančani in njeni obiskovalci bodo lahko uživali v atraktivnih dogodkih, kot so množična petja na prostem, nastopi vabljenih zvezdniških tujih zasedb, petje družin in otrok, revija umetnostnega drsanja na zborovsko petje v živo ter koncerti po domovih, ki bodo gotovo prava poslastica za prav vse glasbene navdušence.Organizatorjem festivala, ki se ga v običajnih razmerah udeleži od tri do štiri tisoč ljubiteljev petja, priprave seveda otežujejo razmere zaradi epidemije covida-19. Po besedah Jagodičeve ekipa festivala Europa Cantat 2021 »usmerja vse svoje moči v priprave in čim bolj kakovostno ter varno izvedbo, da bo festival julija potekal v obliki, ki bo ustrezala razmeram. Vsekakor pa ta največji kulturni dogodek ob predsedovanju Slovenije Svetu EU in ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije nikakor ne bo prestavljen v prihodnje leto.« Izvedba festivala se bo prilagajala razmeram, organizatorji imajo pripravljene tri scenarije.Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, se bo na več kot 40 prizoriščih odvilo skoraj 200 glasbenih dogodkov in ateljejev. Drugi scenarij predvideva izvedbo z manj udeleženci, dogodke in vaje pa bodo v največji možni meri prestavili na prosto ter del programa izvedli prek spleta. Po zadnjem scenariju pa se bo festival odvil v obliki posebnih dogodkov in predavanj v daljšem časovnem obdobju, od poletja pa do konca leta, skladno s sproščanjem ukrepov.