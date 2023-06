Ljubitelji vin, tega dogodka ne smete spregledati

Na 9. salonu penečih se vin Ljubljana, ki bo 9. junija, bo svoja peneča se vina predstavilo 30 slovenskih in hrvaških pridelovalcev. Rado Stojanovič, direktor ljubljanskega salona, se posebno veseli kulinarične nadgradnje, za katero bo poskrbel chef Mojmir Šiftar iz restavracije Pen klub (Kaval group): na Vrtu Lili Novy bodo za obiskovalce pripravili različne zalogaje, spremljavo penečim se vinom, v restavraciji Pen kluba pa bodo pripravili večhodno večerjo, katere rdeča nit bodo najvišje ocenjena peneča se vina letošnjega salona.

Maja je sedemčlanska komisija ocenila 74 vzorcev. Absolutna zmaga je prvič v zgodovini odšla na Hrvaško – v klet Kopjar iz Zagorja, kjer so pridelali zmagovalni rosé: prejel je 91,2 točke, kar je tudi najvišja ocena v zgodovini ocenjevanja. Novost je nova kategorija, in sicer belih penečih se vin, pridelanih po tankovski ali charmat metodi. Tako bodo 9. junija prvič podelili priznanja v treh kategorijah – poleg že omenjene še v tradicionalni kategoriji belih in rosé penečih se vin, pridelanih po klasični ali šampanjski metodi.

Kopjar rose je absolutni zmagovalec. FOTO: arhiv organizatorja

In katera so zmagovita vina? V kategoriji belih penečih se vin, tankovska metoda, so prva tri mesta zasedli Simčič Karol & Igor & Marijan, Penina brut, 2021; Simčič Karol & Igor & Marijan, Muškatna penina, 2021, in Puklavec Family Wines, Jeruzalem Ormož sec.

V kategoriji belih penečih se vin po klasični metodi Albiana Wines, Penina brut, NV; Klet Krško, Turn Premium bela penina, 2019, in Simčič Karol & Igor & Marijan, Penina Brut Nature, 2017. V kategoriji rosé peneča se vina, klasična metoda, so prva tri mesta zasedli Vino Kozinc, Zara, brut, NV; Monte Rosso, Monteclassico rosé, Zlata radgonska penina Ciconia rose brut. Najvišje ocenjena bodo obiskovalci lahko okušali na degustaciji.