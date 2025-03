Ljubitelji so postali mojstri. Spoznajte slovenske ljubiteljske restavratorje (FOTO)

Verjetno ga ni, ki ne bi v domačem okolju na vidnem mestu spoštljivo in z ljubeznijo ohranjal 50, 100 ali še več let starega kosa pohištva, okrasnega predmeta, slike, glasbila, stenske ure oziroma drugega dragocenega drobca preteklosti. S platinastim šarmom tak predmet ohranja spomine na prednike, stare mojstre, goji spoštovanje do preteklosti, kulturne dediščine, krepi identiteto in daje ne nazadnje tisti pomembni občutek posedovanja nečesa redkega, enkratnega in zato za lastnika tudi toliko bolj vrednega.

20 let sejem starin že bogati Piran.

Tudi v Piranu obstajajo takšni, ki se še kako zavedajo odgovornega odnosa do ohranjanja naše dediščine. Še več, že dobri dve desetletji so združeni v društvu ljubiteljev kulturne in naravne dediščine s prepričljivim imenom Anbot. V primorskem pogovornem jeziku ta beseda zgovorno predstavlja prav njihovo dejavnost. Pomeni namreč nekoč oziroma enkrat.

Pirančane Anbot vabi v restavratorski krožek, v krožke pletenja istrskih košar, reciklaže, spoznavanja mediteranskih zelišč, na delavnice mozaika, polaganje uličnega tlaka, kaligrafije in še na katero drugo dejavnost.

Pravijo, da bogastvo lokalne skupnosti še zdaleč ni v materialnih dobrinah, temveč v ljudeh, ki jo sestavljajo.

Še prav posebno pozornost namenjajo vseživljenjskemu učenju, medgeneracijskemu povezovanju in delovanju na področju vzgoje za prostovoljstvo. K sodelovanju vabijo tudi zunanje strokovne predavatelje, organizirajo ekskurzije, tesno se povezujejo s stroko, lokalno skupnostjo, drugimi sorodnimi društvi, na prireditvah pa pomembno prispevajo k bogatejšemu dogajanju v mestu. Naj omenimo zgolj razstave v njihovi Trafiki na Tartinijevem trgu, pa iniciativnost pri izdelavi uličnega okrasja za mestne praznike in seveda tudi njihov Sejem starin, domače obrti in darov narave, ki že od leta 2004 lepo bogati turistično ponudbo Pirana in je znan že tudi onkraj naših meja.

Natrpano s starinami

Anbotovci so se februarja odmevno predstavili na fotografijah in panojih v Mestni knjižnici Piran. Tam je luč sveta ugledala tudi Anbotova knjižica, ki prikazuje že več kot dve desetletji njihovih prizadevanj za ohranjanje vrednot naših prednikov.

Čeprav so ljubiteljski restavratorji, so medtem postali že taki mojstri, da jim je celo Pomorski muzej Sergeja Mašere že zaupal restavriranje.

»Pravijo, da bogastvo lokalne skupnosti še zdaleč ni v materialnih dobrinah, temveč v ljudeh, ki jo sestavljajo. Resnična vrednost življenja se meri s tem, koliko sebe in svojih talentov lahko deliš z drugimi,« meni predsednica društva Tatjana Uršič. Obenem poudarja, da so vrata društva na široko odprta tudi novim članom, ki nemara čutijo enako željo po kreativnem ustvarjanju.

In če vas že ob naslednjem obisku Pirana pot zanese na Fornače, bo pri nekdanjih prostorih Viba filma vašo pozornost gotovo pritegnil lokal z napisom Anbot. Tam je restavratorska delavnica njihovih mojstrov, natrpana s častitljivo starimi stoli, mizami, komodami, nočnimi omaricami in še čim. Vsemu navdušenci vračajo življenje.

Ideja o aktivnem in organiziranem odnosu do starin ter restavratorstva se je porodila Pirančanki Nataliji Planinc. Gre za živahno, zgovorno in za najrazličnejše dejavnosti vedno zagreto upokojeno pomočnico piranskega vrtca, ki je bila tudi gonilna sila ob ustanovitvi Anbota ter njegova dolgoletna predsednica.

Ob beneški poznorenesančni skrinji, ki so jo restavrirali za muzej. Foto: Arhiv Anbot

V Piranu se navdušujejo nad restavratorstvom. Foto: arhiv Anbot

Sejem starin, domače obrti in darov narave bogati turistično ponudbo Pirana. FOTO: Janez Mužič

Predsednica Anbota Tatjana Uršič ter njegova ustanoviteljica Natalija Planinc Foto: Obala plus

Tudi za tečaj izdelovanja istrskih košar je vedno precej zanimanja. FOTO: Janez Mužič

Z namenom, da Pirančani sami čim več postorijo za ohranjanje svoje dediščine, je najprej ponudila iniciativo o restavratorskem študijskem krožku, potem pa se je zanj takoj zagrelo precej domačinov. Strokovno delo z njimi je z veseljem prevzel upokojeni in že pokojni mojster restavrator Polde Belec. Več kot 25 let je deloval v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere Piran in ima veliko zaslug za to, kar je danes ohranjenega v mestu.

Čeprav so ljubiteljski restavratorji, pa so medtem postali že taki mojstri, da jim je celo Pomorski muzej zaupal v restavriranje že več zelo dragocenih kosov meščanskega pohištva iz svojega depoja, ki so zdaj na ogled v njegovih prostorih.

Vsako leto se rodi še kak nov krožek oziroma dejavnost, tako da si Pirana brez Anbota skorajda ne gre več predstavljati. V zavesti Pirančanov mu mnogo bolj kot številnim za to poklicanim državnim strokovnim institucijam uspeva na svojevrsten način vzbujati aktivnejši odnos do dediščine.