Ljubezen do igre zanetil Jakob Aljaž

Kulturno umetniško društvo Jaka Rabič Dovje - Mojstrana je v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem uprizorilo premiero nove komedije Jožeta Ekarta Kar bo, pač bo! Njihovo kulturno društvo je pod tem imenom lani praznovalo 70-letnico, sicer pa bo čez dve leti že 110 let, kar so njihovi predhodniki začeli organizacijo kulture v njihovih krajih, pod tako mogočno goro, ki je postala simbol slovenstva.

Po uspešni premieri so se posladkali. Fotografije: JANEZ VRZEL

Igralska skupina Dovški oder ima skoraj tri desetletja dolgo zgodovino, sicer pa se je na Dovjem igralo že od leta 1914, ko je Jakob Aljaž ustanovil Katoliško slovensko izobraževalno društvo Dovje društvo, po koncu prve svetovne vojne so uredili dvorano v Govočevem hlevu, leta 1932 pa so domačini postavili kulturni dom.

Poštar je muzikant

Vaje za komedijo Kar bo, pač bo so začeli konec aprila lanskega leta, zaradi znanih razmer so bili večkrat prisiljeni prekiniti delo, končno pa jim je po letu in pol uspelo s premiero. Komedija v štirih dejanjih prikazuje gledališko skupino, ki igra predstavo Špetir na ohceti.

Priklon gledalcem, pospremljen z bučnim aplavzom.

»Zgodi se marsikaj, stvari se zapletejo že na začetku! Nič ni tako, kot si gledalec predstavlja, dogajanje je intenzivno, zato od občinstva v dvorani terja zbranost in pozorno spremljanje dogodkov, ki se nenehno spreminjajo, presenečajo in nasmejijo,« je povedal Marsel Gomboc, režiser in dramaturg predstave, ki je besedilo priredil v gorenjski pogovorni jezik. Do zdaj je režiral 34 predstav, od teh je četrtina otroških.

Gledalci so komaj čakali, da se ponovno kaj zgodi v teh čudnih, nenavadnih, težkih, za mnoge tudi stresnih časih, in so ekipo nagradili z dolgimi aplavzi! Predstavo si je ogledal tudi avtor komedije Jože Ekart. »V igralski ekipi Dovški oder je glavnina preizkušenih igralcev, ki z menoj dela že 10, 15 ali še več let, je pa letos prvič zbrana tretjina debitantov, v novejši zgodovini društva je to najštevilnejša igralska zasedba,« dodaja Gomboc.

Decembra bodo še tri ponovitve, vse predstave pa so že razprodane!

Za luč in posebne efekte skrbita Stojan Witwicky in Anže Smolej, v predstavi pa nastopi tudi poštar, ki je hkrati še muzikant. Sceno je izdelal Stojan Witwicky, poslikala pa jo je domačinka, akademska slikarka Špela Oblak. »Na odru je kot v življenju. Mnoge stvari so nepredvidljive, a so velikokrat najlepše! Kar bo, pač bo!«