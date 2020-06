Lipo jim je posadil guverner Ilirskih provinc

Botanični vrt v Ljubljani ob Ižanski cesti, ki na današnjem prostoru deluje že od začetka, letos praznuje 210-letnico, za javnost so ga odprli 11. julija 1810. Na tisti dogodek je prišel maršal Marmont, prvi generalni guverner Ilirskih provinc, in ob tem posadil lipo.V času Ilirskih provinc (1809–1813) je bil ustanovljen kot Vrt domovinske flore v okviru visoke šole École Centrale. Zasnoval ga je Franc Hladnik (1773–1844), njegov prvi ravnatelj, ki je bil hkrati predavatelj za naravoslovje in botaniko na že omenjeni šoli. Vrt je naša najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z nepretrganim delovanjem. V ...