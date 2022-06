Lindav odredil nadzor NPU, ta pa medtem izvaja hišne preiskave

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je po poročanju Siola odredil nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na področjih odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ter organizacijskih zadev. Omenjeni portal navaja še, da na NPU sicer prav danes izvaja hišne preiskave, po njihovih informacijah v Energetiki Ljubljana. Pridržali so eno osebo, in sicer naj bi šlo za srbskega poslovneža Petra Komljenovića. Razlog preiskave naj bi bile nepravilnosti, povezane z energetskim poslom pri gradnji nove plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni.

Informacije o nadzoru so potrdili tudi pri generalni upravi. Nadzor naj bi Lindav odredil zaradi ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti in napak pri organiziranju dela, upoštevanju usmeritev in strokovnih standardov. »Nadzor se opravlja v skladu s pravili za opravljanje nadzora v policiji,« je v pisnem odgovoru za Siol sporočil predstavnik policije za stike z javnostjo za področje kriminalitete na GPU Drago Menegalija.