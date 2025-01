Lindav in Bobnarjeva udarila nazaj! Omenjata politični linč brez primere, celo likvidacijo

Odvetnik Tatjane Bobnar Luka Švab trdi, da navedbe iz vmesnega poročila komisije DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v policijo, ne vzdržijo resne presoje. Njegov namen je »politični linč ad personam, kot mu še nismo bili priča«, je zapisal ob današnji obravnavi poročila v DZ. Da smo priča politični likvidaciji, meni tudi Boštjan Lindav.

Boštjan Lindav. FOTO: Leon Vidic/delo

Preiskovalna komisija DZ pod vodstvom Aleša Rezarja (Svoboda) v vmesnem poročilu zaključuje, da izjave nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja Boštjana Lindava, da naj bi predsednik vlade Robert Golob vplival na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova) in datum aretacije ruskih vohunov, ne držijo.

Komisija o vlogi predsednika vlade Preiskovalna komisija DZ, ki jo vodi Aleš Rezar (Svoboda), v vmesnem poročilu med drugim ugotavlja, da je bil premier Robert Golob z operativno akcijo ruskih vohunov seznanjen 8. novembra 2022, zatem pa 6. decembra o njuni aretaciji, ko je to informacijo dobil celotni politični vrh. V vmesnem času ni bilo komunikacijske sledi med premierjem in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joškom Kadivnikom, ki naj bi jo na zaslišanjih izpričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, navaja poročilo.

Navaja še, da sta pričanji Bobnar in Lindava, ki sta prišli v javnost, povečali izpostavljenost Slovenije hibridnim grožnjam. Med predlaganimi sklepi, o katerih bodo glasovali v četrtek, pa so med drugim, naj DZ organu, pristojnemu za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, naloži sprožitev postopka varnostnega preverjanja in zavrnitve izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov Bobnarjevi.

Odvetnik Bobnarjeve: Ni naključje, da se to dogaja pod vodstvom poslanca Gibanja Svoboda

V odvetniški pisarni Švab in Štepec vse očitke, uperjene proti Bobnarjevi, zavračajo. Poudarjajo, da je z vso dolžno skrbnostjo o tej temi pričala na zaprti seji komisije, na to opozorila poslance in o tem sama javno nikoli ni govorila. Očitki, da je ogrozila nacionalne interese, so »do konca zavržni in neutemeljeni«, pravi. »O tej temi je vsebinsko povedala mnogo manj, kot je sedaj zapisano v vmesnem poročilu, ki je javno dostopno. Zato je absurd še toliko večji,« je navedel Švab.

Tatjana Bobnar. FOTO: Blaz Samec

Njihova zloraba gre celo tako daleč, da v predlaganih sklepih »že kar naročajo neodvisnemu državnemu organu, da moji stranki v postopku, ki bi šele sledil, vzamejo dostop do tajnih podatkov (...) Bobnar in Lindav sta manipulacij in obtoževanj brez osnove deležna že ves čas,« je dodal. Komisiji očita tudi, da že ves čas svojega dela krši pravice Tatjane Bobnar.

Po njegovem mnenju ni naključje, da se to dogaja pod vodstvom poslanca Gibanja Svoboda, ki brani lik svojega predsednika stranke.

Lindav se čudi s kakšno lahkoto poslanci Gibanja Svoboda operirajo s tajnimi podatki v neposrednem televizijskem prenosu

Lindav pa je v odzivu zapisal, da je z začudenjem opazoval, »s kakšno lahkoto poslanci Gibanja Svoboda operirajo s tajnimi podatki in to v neposrednem televizijskem prenosu«.

»Pri tem sta brez dvoma prednjačila predsednik komisije Aleš Rezar, ki je večkrat pojasnjeval taktiko in metodiko dela obveščevalnih služb in konstantno navajal podatke iz tajnega dela seje, ter poslanec Teodor Uranič, ki je med drugim praktično citiral mojo navedbo iz zaprtega dela seje. Verjamem, da bodo pristojni državni organi postopali v skladu s svojimi pristojnostmi,« je navedel Lindav.