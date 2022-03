Linda v Odrancih dobila trojčke! (FOTO)

Kmetija Kavaš spada med večje v Odrancih, mladi prevzemnik Bojan se ukvarja z živinorejo in s poljedelstvom. Obdeluje 80 hektarjev njivskih površin, s kolobarjenjem pridelujejo pšenico, koruzo, ječmen in oljno repico. Večji del pridelka ostane doma, porabijo ga za krmljenje živine. V hlevu redijo 40 govedi, od tega pet krav molznic. Do pred leti je kmetijo vodil Bojanov oče Ciril, ki še priskoči na pomoč, prav tako mu v hlevu pomaga sin Aljaž. Pred časom se je na kmetiji zgodil mali čudež, krava Linda je skotila tri zdrave bikce, kar je precejšnja redkost.

Živali bodo ostale v domačem hlevu za nadaljnjo rejo. Bikci so v veliko zadovoljstvo tudi Aljažu, sicer učencu četrtega razreda Osnovne šole Odranci. Zdaj se še raje zadržuje v hlevu in suče okrog trojčkov, ki jih ob pomoči dude hrani z mlekom mame Linde in jim prinaša seno. Vsak dan popijejo do 24 litrov mleka. Šele ko bodo zrasli, jih bodo lahko začeli hraniti s silažo, senom in drugo hrano.

Aljaž s trojčki nekaj ur po rojstvu FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Tudi na veterinarski postaji v Lendavi so nad številom bikcev presenečeni, saj živinozdravnik, ki je pomagal pri osemenitvi krave Linde, česa takega ni pričakoval. Večkrat se ustavi na kmetiji Kavaševih in si ogleda trojico, bikce poboža in jim zaželi, da bi zrasli v prave korenjake.