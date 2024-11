Lidl Slovenija znova združil popolne gurmanske pare na Deluxe dogodku

V družbi vplivnežev, medijskih predstavnikov in poslovnih partnerjev so gostje raziskovali popolne gurmanske kombinacije, ki jih ponujajo Lidlova premium linija izdelkov Deluxe in skrbno izbrana vina iz Lidlove vinoteke.

Gurmanski užitki za vsakogar

Deluxe izdelki FOTO: Peter Irman

Goste večera so pričakali kozarci in grižljaji dobrodošlice, s katerimi so si lahko postregli pred večerjo in že okusili izbrane kombinacije okusov. Sledil je uvodni nagovor Anite Srac, vodje marketinga v Lidlu Slovenija. »Dogodek Popolni par je popotovanje okusov, na katerem vedno odkrijemo še več novega o združevanju ekskluzivne gurmanske ponudbe Deluxe in bogate izbire Lidlove vinoteke,« je poudarila. »Lidlova blagovna znamka Deluxe je popolna izbira za vse, ki cenijo kakovost in so vedno v iskanju nečesa posebnega, naj bo to za izbrane priložnosti ali vsakodnevno razvajanje brbončic,« je dodala.

Popolni gastronomski pari jedi in vin

Tomaž Kolarič, Lilijana Remich, Mira Šemić in Anita Srac FOTO: Peter Irman

Vrhunec večera pa so bile izbrane kulinarične mojstrovine, pripravljene iz izdelkov Lidlove ponudbe Deluxe, ki so jih postregli ob spremljavi vina. Različne vrste vina je gostom predstavila Mira Šemić, dolgoletna Lidlova ambasadorka, kulinarična poznavalka, vinska akademikinja in direktorica Gault & Millau Slovenija. Ob predstavitvi grižljajev dobrodošlice in vsakega hoda večerje je gostom približala umetnost ustvarjanja popolnih kombinacij okusov in izbora vin za posamezno jed ter pojasnila, zakaj prav ta »popolni par« zaigra na prave brbončice.

Peneča vina iz Lidlove vinoteke FOTO: Peter Irman

Pestrost okusov z vsega sveta

Udeleženci so na večerji lahko pokusili specialitete in vina z vsega sveta. Na meniju so bili med drugim bresaola black angus, mortadela iz Bologne, sir grana padano, zorjeni britanski sir čedar, švicarski sir tête de moine, grško oljčno olje, tatar iz mariniranih rdečih kozic in še mnoge druge gurmanske dobrote iz linije Deluxe. Večerjo je spremljala kakovostna vinska spremljava iz Lidlove vinoteke, ki je obsegala žlahtno kapljico iz Slovenije, Argentine, Francije, Španije in Kalifornije.

Slaščica Karima Merdjadija baba v hrustljavi košarici FOTO: Peter Irman

Piko na i večeru pa je s sladico dodal, sodnik v tekmovanju Masterchef Slovenija in lastnik slaščičarne Atelier Karim, in gostom predstavil sladko harmonijo sladice baba v hrustljavi košarici, namočene v vinskem sirupu z espumo kuhanega vina, potresene s prahom listov vinske trte shiraz, katere glavna sestavina je bilo prav rdeče vino Cimarosa shiraz iz Lidlove vinoteke.

Sladka spremljava pa se je nadaljevala tudi v preostanek večera, saj je gostom dogodka ponudil še dve sladici, ki sta prav tako temeljili na izbranih vinih iz Lidlove vinoteke Cimarosa shiraz iz Avstralije in Cimarosa malbec Mendoza iz Argentine.

Gostje so tako svoje brbončice lahko razvajali tudi s pralineji in makroni.

Vplivneži, medijski predstavniki in poslovni partnerji so uživali v kulinaričnih dobrotah. FOTO: Peter Irman

Sproščeno vzdušje in glasbena spremljava

V sproščenem ritmu večera je goste spremljal pianist Miha Renčelj, ki je s svojo glasbo ustvaril čudovito kuliso za odkrivanje popolnih gurmanskih parov. Večer je dodatno popestril še en popoln glasbeni par, Hamo in Peter Dekleva, ki sta goste popeljala na potovanje po glasbenih ritmih. Medtem so se gostje lahko sproščeno družili, uživali v fotokotičku in se poigravali s stiliranjem Lidlovih izdelkov na različne kreativne načine. Skozi gurmanske užitke in večer odkrivanja popolnih parov pa je goste popeljal popoln voditeljski par v sestavi Alen Podlesnik in Tara Zupančič.

Lidlovi izdelki Deluxe tudi letos dobrodelni

Povezovalca dogodka Tara Zupančič in Alen Podlesnik FOTO: Marko Delbello Ocepek

Lidlovi izdelki Deluxe pa niso namenjeni le gurmanskim užitkom, temveč imajo tudi dobrodelno noto. Lidl Slovenija bo namreč že 12. leto zapored del sredstev od prodaje teh izdelkov namenil otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri svojem razvoju ali zdravljenju različnih bolezni. Letos bosta donacijo za nakup pripomočkov prejela centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) v Kamniku in Vipavi. Doslej je Lidl Slovenija z donacijami Deluxe različnim ustanovam namenil že več kot 200.000 EUR.

