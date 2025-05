Lezbična četrt na nogah, homofobija udarila sredi parka

Komaj mesec dni in pol po odprtju prvega parka, poimenovanega po istospolnem paru Adi Škerl in Sonji Plaskan, so napis poškodovali, je sporočil pesnik Brane Mozetič. Po njegovem mnenju ne gre za običajen vandalizem, ampak za dejanje, storjeno iz sovraštva in nestrpnosti do določenega dela družbe. Mestna občina Ljubljana je že obljubila popravilo.

Med Prijateljevo in Cimpermanovo ulico na Prulah stoji prvi park v Sloveniji, poimenovan po istospolnem paru, ki so ga odprli 3. aprila letos. »Že so se pojavili glasovi, ki jim to poimenovanje ni všeč - in to tako zelo, da so se fizično lotili napisa ter ga poškodovali,« je na dejanje opozoril Mozetič.

Napad je označil za homofobičen, kljub temu, da se napoveduje popravilo, pa se sprašuje, kako pogosto se bodo napadi ponavljali. »Na mestu bi bilo strožje kaznovanje v skladu z veljavno zakonodajo,« je ocenil.

Lezbična četrt na nogah

Dogodek v Lezbični četrti razumejo kot izraz vandalizma, ki presega fizično dejanje, saj je razkrivanje in zavračanje vidnosti lezbijk v javnem prostoru še vedno realnost, so zapisale v izjavi za javnost. Odločno zavračajo vsak poskus brisanja, zmanjševanja ali preziranja njihove prisotnosti.

Napovedale so, da bo festival Lezbična četrt letošnjo festivalsko lezbično turo simbolno začel v soboto prav v parku Ade in Sonje. Pozivajo pristojne institucije in širšo javnost, da prepoznajo pomen simbolnih in dejanskih prostorov, ki jih ustvarjajo lezbijke ter LGBTQIA+ skupnost, ter da se odzovejo na tovrstna dejanja z ničelno toleranco do sovraštva.