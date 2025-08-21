Levica se je takole pošalila na račun »teflonskega Karla«

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec, ki je bil za nekatere že odpisan, se pospešeno vrača na politični parket. Tako je javnosti pokazal, da je tudi velik vernik, saj je peš šel k Mariji na Brezje.

»Odporen, vztrajen, teflonski Karl«

In Erjavec je seveda že globoko v pripravah na prihajajoče državnozborske volitve, kjer bo nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Zato so Slovenijo preplavili njegovi plakati, kjer piše, da je »odporen, vztrajen, teflonski Karl«.

»Teflon se obrabi in je škodljiv«

Seveda je njegova plakatna akcija naletela na mešane odzive. Nekaterim je všeč, v Levici pa so tako malce zafrkljivo ocenili: »Je pa staro ponev priporočljivo kdaj tudi zavreči, saj se teflon obrabi in je škodljiv.«

