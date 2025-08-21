VRAČA SE

Levica se je takole pošalila na račun »teflonskega Karla«

Tako zafrkljivo so se na obuditev politične kariere večkratnega ministra odzvali v eni od parlamentarnih strank.
Fotografija: Karl Erjavec. FOTO: Leon Vidic/delo
Karl Erjavec. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
21.08.2025 ob 11:50
21.08.2025 ob 12:11
M. U.
21.08.2025 ob 11:50
21.08.2025 ob 12:11

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec, ki je bil za nekatere že odpisan, se pospešeno vrača na politični parket. Tako je javnosti pokazal, da je tudi velik vernik, saj je peš šel k Mariji na Brezje

»Odporen, vztrajen, teflonski Karl«

In Erjavec je seveda že globoko v pripravah na prihajajoče državnozborske volitve, kjer bo nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Zato so Slovenijo preplavili njegovi plakati, kjer piše, da je  »odporen, vztrajen, teflonski Karl«.

»Teflon se obrabi in je škodljiv«

Seveda je njegova plakatna akcija naletela na mešane odzive. Nekaterim je všeč, v Levici pa so tako malce zafrkljivo ocenili: »Je pa staro ponev priporočljivo kdaj tudi zavreči, saj se teflon obrabi in je škodljiv.«

Kako komentirate prizadevanja Karla Erjavca za vrnitev v politiko? 

Več iz te teme:

Karl Erjavec volitve politika Levica stranka

