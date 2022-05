Levica se bo na referendumu odločala o vstopu v vlado

Iz stranke Levica so sporočili, da bodo po zaključenih pogajanjih s koalicijskimi partnerji o razrezu ministrstev v novi vladi in vsebini koalicijske pogodbe o dokončnem vstopu v vlado odločali z referendumom v svetu stranke.

»Potem ko smo v preteklih tednih preigrali več scenarijev, smo v dogovoru uspeli zagotoviti zapis nekaterih naših temeljnih programskih ciljev in prevzem treh resorjev. Dosegli smo ohranitev in prevzem ministrstva, ki pokriva področji dela in socialne politike, prevzem ministrstva za kulturo in prevzem novoustanovljenega resorja – ministrstva za solidarno prihodnost, kjer se bomo ukvarjali s tremi temami, ki smo jih v volilni kampanji izpostavili kot ključne: ekonomsko demokracijo, stanovanji in dolgotrajno oskrbo. V Levici se zavedamo odgovornosti in težavnosti naloge, ki nas čaka. Potrudili se bomo, da jo opravimo po svojih najboljših močeh. A še pred tem nas čakajo interni postopki odločanja o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Svet stranke je sicer v petek že obravnaval vsebino koalicijske pogodbe in razrez ministrstev, podal soglasje za parafiranje pogodbe ter sprožil postopke za izvedbo notranjega referenduma, na katerem bodo vsi člani Levice dokončno odločali o potencialnem vstopu v vlado.

Notranji referendum bo potekal v obliki tajnega glasovanja po spletu oziroma fizični pošti. Glasovanje se bo pričelo v ponedeljek, 16. maja, in bo trajalo teden dni, z razglasitvijo uradnih rezultatov po prejemu glasovnic, poslanih po fizični pošti.