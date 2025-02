Ravs med SDS in Levico: »Več laži pa ne spravite v en tekst?«

Kot smo že poročali, zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je minuli teden sprejel državni zbor, buri duhove. Podprli so ga v Levici, Svobodi in SD, proti so glasovali v SDS in NSi.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila doprinos umetnikov k razvoju družbe in prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Poslance je zato pozvala, da predlog zakona pred Prešernovim dnevom znova podprejo.

Na družbenem omrežju X je Levica zapisala nekaj opazk o najnovejšem referendumu SDS, zapis pa je zmotil Tomaža Lisca, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije iz vrste SDS.

»Nekaj dejstev o najnovejšem referendumu SDS. Današnji sklic referenduma je samo še en primer popolne hinavščine SDS, ki podcenjuje volilce in misli, da ti nimajo nikakršnega spomina. Dodatke k pokojnini za izredne umetnike se deli že vse od leta 1974. Pravzaprav je Vasko Simoniti iz vrst SDS tisti minister, ki jih je razdelil največ v zadnjih 20 letih. Zdaj pa lažejo, kot da se uvaja nekaj novega. Tudi če bo referendum uspešen in novi zakon ne bo stopil v veljavo, to samo pomeni, da ostaja v veljavi stari zakon, ki omogoča arbitrarno podeljevanje pokojnin brez jasnih meril. To je vse, kar smo spremenili.«

»O kakšnih številkah tu govorimo? Sto, tisoč, deset tisoč umetnikov? Ne, Asta Vrečko je podelila štiri dodatke, Vasko Simoniti jih je v prejšnjem mandatu sedem. Povedano drugače, z letno bero teh dodatkov bi borci v SDS izbojevali vsakemu upokojencu 10 centov na leto!«

»O kakšnih umetnikih tu govorimo? Medtem ko SDS že leta vleče na plan en primer provokativnega umetniškega dela, ki sploh nima veze s temi pokojninami, sta med prejemniki dodatka recimo Niko Grafenauer ali Boris A Novak, ki ju pozna vsak otrok po Pedenjpedu ali Vidkovi srajčici.«

»SDS ne bo naredila ničesar v korist državljanov, ampak zna samo zganjati cirkus z neprestanimi poskusi napadov na Levico - ki jo je na neki točki Janez Janša poskušal celo ustavno prepovedati. Kultura in peščica zaslužnih upokojenih umetnikov sta samo zadnja žrtev tega cirkusa.«

»Slednjič, SDS naj bo raje tiho, ko gre za pokojnine, in se opraviči generacijam slovenskih upokojencev, ki so jih oškodovali z varčevalnimi ukrepi in potapljanjem pokojninske blagajne. Pozivamo SDS, naj referendumsko pobudo umakne in se namesto tega opraviči upokojencem!«

Na pojasnila Levice se je Tomaž Lisec odzval s kratkim vprašanjem: »Več laži pa ne spravite v en tekst?«