Levica o svoji poslanki: Ograjujemo se od njenega početja

»V Levici se ograjujemo od početja Violete Tomić, povezanega z njenim nedavnim prebolevanjem okužbe s covidom-19. Ko gre za lastno, osebno zdravje, ima Violeta Tomić pravico do svobodne odločitve, tako kot vsak polnoletni posameznik ali posameznica. Kot politična organizacija pa se ograjujemo od zagovarjanja nepreverjenih in potencialno nevarnih zdravstvenih posegov, glede katerih ni zdravstvenega konsenza o njihovi učinkovitosti ali stranskih učinkih. Za odločanje o tem obstajajo utečeni postopki zdravstvene in farmacevtske stroke, v katere se kot politična organizacija ne mislimo vtikati.« Tako so se v stranki Levica odzvali na novico, da je med okrevanjem Tomićeva jemala zdravili ivermektin in hidroksiklorokin. Gre za zdravili, ki ju je slovenska stroka označila za neučinkovita v boju s covid 19.

Ob tem so v Levici še zapisali, da prebivalce Slovenije ponovno pozivajo k upoštevanju zdravstvenih ukrepov in odločitvi za cepljenje, ki je strokovno preverjena, najmanj tvegana in do nadaljnjega daleč najučinkovitejša metoda za spopadanje z epidemijo.

Violeta je svojo izkušnjo prebolevanja okužbe s koronavirusom opisala na facebooku in kasneje v komentarjih razkrila, da se je zdravila z zgoraj omenjenimi zdravili, ter številne pošteno razburila. Očitajo ji, da je proticepilka, da zagovarja nevarne in nepreverjene posege.