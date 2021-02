Levica ministru očita oškodovanje študentov

Levica ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju očita, da je »pozabil« na uskladitev študentskih urnih postavk z rastjo minimalne plače in s tem študente oškodoval. Pozivajo ga, naj znesek minimalne bruto postavke določi pri vsaj 5,89 evra bruto, po objavi tega akta pa naj zaradi nezakonitega ravnanja nemudoma odstopi.



V Levici so zapisali, da se je z novelo zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bila sprejeta novembra 2019, minimalna urna postavka za študente z začetkom lanskega leta zvišala z 4,89 evra bruto na 5,4 oziroma s 4,13 evra neto na 4,56.



»Zakon je določil tudi, da minister za delo ob spremembi minimalne plače določi nov znesek minimalne bruto urne postavke. V skladu s tem bi moral minister Cigler Kralj ob določitvi novega zneska minimalne plače, ki je bil objavljen 20. januarja, določiti tudi nov znesek bruto minimalne urne postavke za delavce študente, ki bi morala znašati 5,89 evra bruto, kar pomeni 4,97 neto,« so izpostavili.



»Toda minister Cigler Kralj je na to 'pozabil', s tem pa oškodoval vse študente, ki so delo od 20. januarja opravljali za nižje plače od zakonsko določenih,« so prepričani v opozicijski stranki. Postavili rok in pozvali k odstopu Poslanec Levice Miha Kordiš je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozval, naj v roku 24 ur skladno z zakonom določi nov znesek minimalne bruto postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v višini vsaj 5,89 evra bruto.



»Po objavi akta, s katerim bo določil novo višino minimalne urne postavke, naj zaradi oškodovanja delavcev študentov in nezakonitega ravnanja nemudoma odstopi s položaja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,« je ministra še pozval Kordiš.



Hkrati s pobudo je Levica na ministrstvo naslovila tudi predlog odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

