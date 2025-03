Levica Janši očita Muskove motorke, ta jim vrača z ilegalnimi migranti in fotopubkulturo

Spet je zavrelo na domačem političnem parketu. Tako so bili v koalicijski Levici ostri do opozicijske SDS. Kot je znano, poslanska skupina SDS zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi poslanci obravnavali njihov predlog priporočil za debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Ob tem so kritični do vlade, ki da debirokratizaciji ne posveča velikega pomena oziroma je na tem področju po oceni največje opozicijske stranke neučinkovita.

Janez Janša. FOTO: Črt Piksi

Levica Janši očita Muskove motorke, ta vrača z ilegalnimi migranti in fotopubkulturo

»V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, kako pomembna je rast gospodarstva, konkurenčnost na trgu in stabilno poslovno okolje. V želji, da bi pripomogli k temu, je treba pripraviti ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja, vključno z debirokratizacijo,« so zapisali v zahtevi za sklic izredne seje DZ.

»SDS hoče izredno sejo o "debirokratizaciji". Naj kopirajo še motorke, če že vse ostalo pobirajo z Zahoda, kjer požare gasijo privatni gasilci, letala strmoglavljajo zaradi odpuščanja kontrolorjev, izbranci bogatijo, nastradajo pa delavci in srednji razred. Tega ne potrebujemo,«so se ostro odzvali v Levici.

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

To je razhudilo šefa SDS. Janez Janša je Levici tako vrnil s besedami: »Nekoč se je levica borila za pravice delavcev, danes pa zgolj za ilegalne migrante, fotopubkulturo in birokracijo.«