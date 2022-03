Bodo Levico in SD ukinili? Tako je odločilo sodišče

Ustavno sodišče je prednostno obravnavalo pobudo za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati (SD). Pobudo sta v začetku januarja letos vložil aktivist Vili Kovačič. Po pisanju 24ur je sodišče zavrnilo pobudo za oceno protiustavnosti programa dveh političnih strank.

Ustavno sodišče je odločilo tudi, da stranka SD sama nosi svoje stroške postopka.

Kovačič je v pobudi ustavnemu sodišču za Levico trdil, da hoče novo nacionalizacijo in s tem vrnitev v stari, totalitarni politični sistem. SD pa da je naslednica »zločinske zveze komunistov«, ki se od starih časov ni distancirala.

V SD in Levici so Kovačičevo pobudo ocenili kot poskus nagajanja pred volitvami, pričakovali pa so tudi, da bo ustavno sodišče pobudo zavrnilo še pred začetkom volilne kampanje in tako, kot so dejali v Levici, preprečilo vsakršen dvom o legitimnosti izida volitev.